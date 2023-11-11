هاتريك بنزيما في شباك أبها يقود الاتحاد للعودة إلى طريق الانتصارات بالدوري السعودي

افتتح المهاجم الفرنسي الثلاثية في الدقيقة 38 من علامة الجزاء بعد سقوطه داخل المنطقة، وأدرك المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي التعادل لأبها، عندما تابع تسديدة زميله سعد بقير التي ارتدت من البرازيلي مارسيلو جروهي حارس الاتحاد في الدقيقة 51.

لكن بعدها بثلاث دقائق مرر بنزيما الكرة بكعبه إلى زميله إيجور كورنادو ليعيد الاتحاد للمقدمة.

وأضاف بنزيما هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة، واختتم الثلاثة بعدها بدقيقة واحدة بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من كورنادو.

وقلص فهد الجميعة الفارق لأبها بضربة رأس قبل النهاية بخمس دقائق.