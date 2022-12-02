فابريسيو رومانو: الهلال ينافس النصر على ضم كريستيانو رونالدو
أشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يحظى بالمزيد من الاهتمام من السعودية، حيث تلقى عرضا مغريا من الهلال بعد منافسه التقليدي النصر.
وأنهى النجم البرتغالي البالغ عمره 37 عامًا عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، وسيلعب في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع منتخب بلاده ضد كوريا الجنوبية في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة في مونديال قطر.
وزعمت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن نادي النصر السعودي عرض على رونالدو صفقة مذهلة بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا للانضمام إليه في الميركاتو الشتوي الشهر المقبل.
ويسعى النصر للتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات بعقد مدته سنتان ونصف السنة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني في الأسبوع، لكنهم قد يواجهون منافسة من منافسه المحلي الهلال.
ووفقا للمتخصص في الانتقالات فابريسيو رومانو عبر قناة على يوتيوب "هناك ناد آخر يريد كريستيانو رونالدو. هذا النادي هو الهلال، صحيح أن كريستيانو رونالدو قد اقترب منه أشخاص مقربون من الهلال. الناس في النادي مستعدون لتقديم اقتراح آخر مهم ومجنون. هناك نقطة واحدة مثيرة للاهتمام. قيل لي إن الهلال غير قادر على التعاقد مع لاعبين في يناير".
وأضاف: "سيكونون قادرين على التعاقد مع اللاعبين فقط في الصيف. ولهذا السبب فإن الأمر معقد في الوقت الحالي. في يناير، لهذا السبب يضغط النصر ويريدون التعاقد مع رونالدو لكن الهلال مهتم. تظل أولوية كريستيانو رونالدو أن ينضم لناد جديد في أقرب وقت ممكن".
وناقش رونالدو في السابق عروضا من السعودية خلال مقابلته المثيرة مع بيرس مورغان قبل كأس العالم.
وعندما ضغط عليه مورغان على العرض المقدم من ناد سعودي لم يذكر اسمه وأكد النجم البرتغالي "نعم هذا صحيح" وادعى أنه رفضه "في تلك اللحظة".
ثم سُئل بعد ذلك عن مدى صعوبة رفض مثل هذا العرض المربح، فأجاب: "إنه صعب. إنه صعب. ولكن بنفس الطريقة، كنت أعتقد أنني سعيد جدًا هنا (في مانشستر يونايتد)؛ أنني لا زالت قادرًا على تسجيل الأهداف وإسعاد الناس".
وأضاف: "ما زلت أعتقد أنه يمكنني تسجيل العديد والعديد من الأهداف ومساعدة الفريق لأنني ما زلت أعتقد أنني ما زلت جيدًا وقادرًا على مساعدة المنتخب الوطني - حتى مانشستر يونايتد. لكن إذا كنت لا تشعر من حولك أن الطاقة في صفك، فهذا صعب. بالطبع النقد سيظل موجودًا طوال الوقت".
وأضاف قائد البرتغال "لكني أريد أن أرى ما إذا كان شخص ما في سني يحافظ على المستوى الذي أظهره. لن تعلمني ذلك. لن يعلمني أحد ذلك".