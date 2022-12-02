فابريسيو رومانو: الهلال ينافس النصر على ضم كريستيانو رونالدو

أشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يحظى بالمزيد من الاهتمام من السعودية، حيث تلقى عرضا مغريا من الهلال بعد منافسه التقليدي النصر.

وأنهى النجم البرتغالي البالغ عمره 37 عامًا عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، وسيلعب في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع منتخب بلاده ضد كوريا الجنوبية في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة في مونديال قطر.