ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يقلب الطاولة على الفتح وينتزع الصدارة (فيديو)

انتزع الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه الثمين 2/1 على ضيفه الفتح في الجولة السابعة من المسابقة، اليوم الخميس، في حين تغلّب الشباب 4/1 على الحزم.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة، افتتح مروان سعدان التسجيل للضيوف في الدقيقة 30، من ضربة رأسية مستغلاً كرة ثابتة لعبها مراد باتنا.

لكن البرازيلي رومارينيو تعادل للاتحاد في الدقيقة 38 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي.