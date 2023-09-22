ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يقلب الطاولة على الفتح وينتزع الصدارة (فيديو)
انتزع الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه الثمين 2/1 على ضيفه الفتح في الجولة السابعة من المسابقة، اليوم الخميس، في حين تغلّب الشباب 4/1 على الحزم.
وعلى ملعب الجوهرة المشعة، افتتح مروان سعدان التسجيل للضيوف في الدقيقة 30، من ضربة رأسية مستغلاً كرة ثابتة لعبها مراد باتنا.
لكن البرازيلي رومارينيو تعادل للاتحاد في الدقيقة 38 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي.
وسجل نغولو كانتي هدف التقدم للاتحاد بتسديدة يمينية رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45+1.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة من 7 مباريات، وانتزع الصدارة من الهلال الذي تعادل في وقت سابق مع ضمك.
وحقق الاتحاد الفوز 6 مرات، وخسر مرة وحيدة، وكانت أمام الهلال بنتيجة 3/4.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد، حامل لقب الموسم الماضي، مع الخلود ثم الفيحاء في الدوري السعودي، ثم يحل ضيفًا على سباهان آصفهان في دوري أبطال آسيا.
الشباب يهزم الحزم
وتغلب الشباب 4/1 على ضيفه الحزم، وسجل هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، سجلهما يانيك كاراسكو، وفواز الصقور، وأضاف إيفر بانيغا الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 49.
وسجل "أنطونيو خوسي دي كارفالهو" الهدف الوحيد للحزم في الدقيقة 66، وعاد إيفر بانيغا وسجل الهدف الشخصي الثاني والرابع للشباب في الدقيقة 90+7.
ويملك الشباب 8 نقاط من 7 مباريات في المركز التاسع، مقابل 3 نقاط فقط للحزم في المركز الأخير.