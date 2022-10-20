إقامة مباراة الهلال نيوكاسل في كأس "سوبر الدرعية" 8 ديسمبر المقبل

أعلنت إدارة موسم الدرعية رسميًا تنظيم مباراة بين الهلال بطل الدوري السعودي للموسم الماضي ونيوكاسل ضمن فعاليات الموسم.

وكشفت الإدارة عن موعد المباراة التي تجمع الهلال مع نيوكاسل الإنجليزي ضمن فعاليات موسم الدرعية، وستكون في 8 ديسمبر المقبل.

وسيطلق على هذا اللقاء اسم مباراة سوبر الدرعية.

وليست هذه المباراة الودية الكبيرة التي ستقام في الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية فقط، بل تسبقها مباراة أخرى تجمع بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، إقامة مباراة تجمع نجوم ناديي الهلال والنصر السعودي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار فعاليات موسم الرياض.

وقال "آل الشيخ" إن المباراة ستحمل اسم "كأس موسم الرياض"، وستجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نجوم فريقي الهلال والنصر.

وسيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، على رأس قائمة باريس سان جيرمان في المباراة.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك الدولي في العاصمة السعودية الرياض.