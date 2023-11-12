هل طالب كارفخال زملاءه بتسجيل 8 أهداف في مرمى فالنسيا؟
نفى داني كارفخال، مدافع نادي ريال مدريد، ما تردد عن توبيخه لزملائه، ومطالبتهم بتسجيل 8 أهداف خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا بالدوري الإسباني، والتي شهدت فوز الفريق الملكي 5 - 1، أمس السبت.
وكان برنامج (DAZN) قد ادّعى أن كارفخال وبّخ اللاعبين ضد فالنسيا، أمس، وقال لهم: "يجب علينا أن نكون أكثر عدوانية. علينا أن نسجل 8 أهداف".
واعتبرت بعض جماهير فالنسيا مطالبة كارفخال بتسجيل 8 أهداف في مرماهم بمثابة تقليل من النادي، ما جعل مدافع الفريق الملكي يخرج للدفاع عن نفسه.
ورد كارفخال على هذا التقرير قائلا: "كنت أتجول في مدريد وشاهدت بعض مقاطع الفيديو التي قيل فيها إنني قلت يجب علينا تسجيل 8 أهداف في مباراة الأمس ضد فالنسيا"
وأضاف كارفخال، في فيديو نشره عبر خاصية "ستوري" بحسابه على موقع "إنستغرام": "سئمت من تحريف كل شيء، وهذه اللقطة تعود لفرصة خطيرة للاعب فالنسيا هوغو دورو".
وأوضح: "طلبت من الفريق أن يكون أكثر قوة وعدوانية، وهذا أمر طبيعي في مباراة لكرة القدم".
واختتم: "أتمنى ألا يشعر أحد بالإهانة ويوم سعيد للجميع، هلا مدريد".
واكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا 5 - 1، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم ريال مدريد في الدقيقة الثانية عن طريق داني كارفخال، قبل أن يضيف زميله فينسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 43.
وأضاف فينسيوس الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 49، ثم سجل زميله رودريغو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 50 و84، فيما سجل هوغو دورو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 88.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا المتصدر.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 18 نقطة في المركز التاسع.