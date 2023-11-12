هل طالب كارفخال زملاءه بتسجيل 8 أهداف في مرمى فالنسيا؟

وكان برنامج (DAZN) قد ادّعى أن كارفخال وبّخ اللاعبين ضد فالنسيا، أمس، وقال لهم: "يجب علينا أن نكون أكثر عدوانية. علينا أن نسجل 8 أهداف".

واعتبرت بعض جماهير فالنسيا مطالبة كارفخال بتسجيل 8 أهداف في مرماهم بمثابة تقليل من النادي، ما جعل مدافع الفريق الملكي يخرج للدفاع عن نفسه.

ورد كارفخال على هذا التقرير قائلا: "كنت أتجول في مدريد وشاهدت بعض مقاطع الفيديو التي قيل فيها إنني قلت يجب علينا تسجيل 8 أهداف في مباراة الأمس ضد فالنسيا"

وأضاف كارفخال، في فيديو نشره عبر خاصية "ستوري" بحسابه على موقع "إنستغرام": "سئمت من تحريف كل شيء، وهذه اللقطة تعود لفرصة خطيرة للاعب فالنسيا هوغو دورو".

وأوضح: "طلبت من الفريق أن يكون أكثر قوة وعدوانية، وهذا أمر طبيعي في مباراة لكرة القدم".

واختتم: "أتمنى ألا يشعر أحد بالإهانة ويوم سعيد للجميع، هلا مدريد".