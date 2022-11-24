ليست بعيدة عن عالم كرة القدم.. من هي المشجعة التونسية التي لفتت الانتباه أمام الدنمارك؟ (صور)

جذبت مشجعة تونسية حسناء انتباه الكثيرين خلال تواجدها في المدرجات لحضور مباراة الدنمارك وتونس في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجوعة الرابعة بكأس العالم قطر 2022.

وأهدرت تونس فرصًا خطيرة واكتفت بالتعادل دون أهداف مع الدنمارك، بعد أداء حماسي بفضل الآلاف من جماهيرها الشغوفة.

واكتست مدرجات استاد المدينة التعليمية باللون الأحمر وأعلام تونس، وبدا أن فريق المدرب جلال القادري يلعب على أرضه، لذا ضغط للهجوم في فترات طويلة بالمباراة أمام منافس رشحه كثيرون ليكون الحصان الأسود بالبطولة.