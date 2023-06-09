فرانس فوتبول تكشف موعد حفل الكرة الذهبية للعام 2023
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الجمعة، موعد حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2023.
وحسب المجلة فقد تقرر أن يقام الحفل السنوي لتسليم جائزة الكرة الذهبية، وجوائز الأفضل في العالم يوم الإثنين 30 أكتوبر المقبل.
وأوضحت "فرانس فوتبول"، أنه سيتم الكشف عن المرشحين للجوائز المختلفة يوم 6 سبتمبر 2023، وسيترشح 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
وستترشح 20 لاعبة لجائزة السيدات، مع وجود 10 لاعبين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، و10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.
وسيتم الإعلان عن المرشحين لجائزة سقراط، المخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية، يوم 7 يوليو المقبل
ونال كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية العام الماضي 2022.
ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز المرشحين لنيل الجائزة بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي.