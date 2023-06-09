فرانس فوتبول تكشف موعد حفل الكرة الذهبية للعام 2023

وستترشح 20 لاعبة لجائزة السيدات، مع وجود 10 لاعبين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، و10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

وسيتم الإعلان عن المرشحين لجائزة سقراط، المخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية، يوم 7 يوليو المقبل

ونال كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية العام الماضي 2022.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز المرشحين لنيل الجائزة بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي.