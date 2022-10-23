أهداف مباراة الأهلي وأسوان
تقام مباراة الأهلي وأسوان على ملعب الأهلي والسلام، في إطار الأسبوع الثاني من الدوري المصري
أحرز علي معلول مدافع النادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك أسوان، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
وخلال المباراة التي تقام على إستاد الأهلي والسلام وضع علي معلول الأهلي في المقدمة عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها شادي حسين في الدقيقة 13.
وفي الجولة الماضية فاز الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0.
على الجانب الآخر لم خسر أسوان بنفس النتيجة ضد الاتحاد السكندري.
والتقى الأهلي وأسوان في مسابقة الدوري في 22 مباراة، نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز 21 مرة، وخسر مباراة واحدة، وسجل 51 هدفًا واستقبل 10 أهداف أخرى، وخرج في 14 لقاء بشباك نظيفة.