أهداف مباراة الأهلي وأسوان

وفي الجولة الماضية فاز الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

على الجانب الآخر لم خسر أسوان بنفس النتيجة ضد الاتحاد السكندري.

والتقى الأهلي وأسوان في مسابقة الدوري في 22 مباراة، نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز 21 مرة، وخسر مباراة واحدة، وسجل 51 هدفًا واستقبل 10 أهداف أخرى، وخرج في 14 لقاء بشباك نظيفة.