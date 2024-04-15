فايزة العماري والدة مبابي تمول مشاريع رياضية وثقافية في الجزائر

وفايزة العماري التي تبلغ من العمر 50 عاما لاعبة كرة يد فرنسية سابقة من أصول جزائرية.

ولعبت العماري في الدوري الفرنسي الأول لكرة اليد مع نادي آس بوندي من أواخر التسعينات حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

وفايزة العماري هي والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي البالغ من العمر 25 عاما مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل وقد أبلغ ناديه أنه ينوي المغادرة بنهاية عقده.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام بينها صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي وقع عقود انضمامه لريال مدريد وأن الإعلان سيكون في نهاية مايو أو بداية يونيو المقبل.