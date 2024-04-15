فايزة العماري والدة مبابي تمول مشاريع رياضية وثقافية في الجزائر
كشفت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي نيتها تمويل عدة مشاريع في مدينة بجاية الجزائرية.
وتنوي فايزة العماري تمويل ثلاثة مشاريع رياضية بمسقط رأسها ببلدية فرعون في مدينة بجاية من خلال الجمعية الخيرية "Inspired by Kylian Mbappé".
وتستهدف والدة مبابي تشييد ملاعب لكرة القدم في قرى تفرتين، ثاقما، وبناء ملعب آخر لكرة القدم بمسقط رأسها، بقرية ثيزي.
كما تنوي فايزة العماري ذات الأصول الجزائرية تمويل مشروع آخر يمكن في دار للصناعات الحرفية لفائدة النساء الماكثات في البيوت ببلدية فرعون.
ودخلت فايزة العماري الجزائر برفقة قافلة من الأطفال، في إطار جولة سياحية في بعض المدن الجزائرية، وقد تم تكريمها في حفل مميز.
وفايزة العماري التي تبلغ من العمر 50 عاما لاعبة كرة يد فرنسية سابقة من أصول جزائرية.
ولعبت العماري في الدوري الفرنسي الأول لكرة اليد مع نادي آس بوندي من أواخر التسعينات حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
وفايزة العماري هي والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد.
وينتهي عقد مبابي البالغ من العمر 25 عاما مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل وقد أبلغ ناديه أنه ينوي المغادرة بنهاية عقده.
وأكدت العديد من وسائل الإعلام بينها صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي وقع عقود انضمامه لريال مدريد وأن الإعلان سيكون في نهاية مايو أو بداية يونيو المقبل.