ترتيب دوري أدنوك.. العين يصعق النصر وشباب الأهلي يتخطى خورفكان واشتعال صراع الصدارة
ارتقى نادي العين للمركز الثاني بجدول ترتيب دوري أدنوك، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على النصر 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة.
افتتح يارمولنكو التهديف للعين في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة، ثم أدرك ريان مينديز هدف التعادل للنصر في الدقيقة 48.
وأعاد لابا كودجو التقدم للعين مجدداً في الدقيقة 76، قبل أن يضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.
بهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد النصر عند 6 نقاط في المركز 11.
شباب الأهلي يواصل المنافسة
وفي نفس الجولة استغل محمد جمعة خطأ فادحا من المدافع خليفة مبارك ليسجل هدف الفوز 1-صفر لشباب الأهلي دبي على مضيفه خورفكان.
وحاول البديل مبارك مراوغة جمعة ليخطف الكرة منه ويسدد في المرمى من وضع انفراد ومن مدى قريب في الدقيقة 64.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن الشارقة الذي سيلعب يوم الثلاثاء المقبل مع البطائح في ختام الجولة السابعة.
وتجمد رصيد خورفكان عند خمس نقاط في المركز 12 بعدما تلقى الهزيمة الرابعة في سبع مباريات.
بني ياس يكتسح دبا الفجيرة برباعية
وفي مباراة أخرى، أحرز البرازيلي رافائيل إلياس ثلاثية متتالية في فوز بني ياس على مضيفه دبا الفجيرة 4-1.
وافتتح المدافع خالد الهاشمي رباعية بني ياس بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من سهيل النوبي في الدقيقة 17.
وأدرك ألفارو دي أوليفيرا التعادل لدبا في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من مدى قريب.
وافتتح إلياس الثلاثية الشخصية في الدقيقة 47 بضربة رأس إثر تسديدة بدلت اتجاهها لتصله داخل منطقة الجزاء ويتابعها في المرمى.
وجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 75 بتسديدة من مدى قريب بعد خطأ دفاعي فادح.
وسجل إلياس ثالث أهدافه في المباراة والبطولة قبل النهاية بأربع دقائق بضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من أحمد أبو ناموس.
وظل دبا بدون انتصار وبنقطة واحدة في ذيل الترتيب، بينما رفع بني ياس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: