ترتيب دوري أدنوك.. العين يصعق النصر وشباب الأهلي يتخطى خورفكان واشتعال صراع الصدارة

ارتقى نادي العين للمركز الثاني بجدول ترتيب دوري أدنوك، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على النصر 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة.

افتتح يارمولنكو التهديف للعين في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة، ثم أدرك ريان مينديز هدف التعادل للنصر في الدقيقة 48.

وأعاد لابا كودجو التقدم للعين مجدداً في الدقيقة 76، قبل أن يضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

بهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد النصر عند 6 نقاط في المركز 11.