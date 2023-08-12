رونالدو يتراقص فرحا مع كأس البطولة العربية (فيديو)

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، فرحة كبيرة بعد حمله كأس البطولة العربية، خلال صعوده على المنصة للاحتفال مع اللاعبين.

وسجل كريستيانو رونالدو، قبل خروجه مصابا، هدفين ليقود عشرة لاعبين من فريقه النصر السعودي للفوز على غريمه المحلي الهلال 2-1 والتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم في الطائف، اليوم السبت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة للنجم البرتغالي رفقة وليد عبدالله، وهو يحمل الكأس ويضعه على كتفه ويرقص به فرحا بالتتويج الثمين باللقب.