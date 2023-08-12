رونالدو يتراقص فرحا مع كأس البطولة العربية (فيديو)
أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، فرحة كبيرة بعد حمله كأس البطولة العربية، خلال صعوده على المنصة للاحتفال مع اللاعبين.
وسجل كريستيانو رونالدو، قبل خروجه مصابا، هدفين ليقود عشرة لاعبين من فريقه النصر السعودي للفوز على غريمه المحلي الهلال 2-1 والتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم في الطائف، اليوم السبت.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة للنجم البرتغالي رفقة وليد عبدالله، وهو يحمل الكأس ويضعه على كتفه ويرقص به فرحا بالتتويج الثمين باللقب.
ويعد اللقب العربي هو الأول لرونالدو مع النصر، في البطولة الرابعة التي يخوضها بقميص العالمي، بعد أن خسر 3 ألقاب ممكنة في الموسم الماضي.
وفقد صاحب الـ38 عاما، أول فرصة للتتويج عندما خسر (3-1) أمام الاتحاد في قبل نهائي كأس السوبر في يناير الماضي.
كما فقد ثاني ألقابه مع العالمي، بعد خسارة فريقه أمام الوحدة، بنتيجة (0-1) في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
كما فرط النصر في لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لحساب الاتحاد الذي حسم اللقب، ليفوّت على كريستيانو ثالث فرصة للتتويج خلال الموسم المنصرم.
ورفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في كأس الملك سلمان، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة، بعدما كان متساويا مع التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الذي ودع المسابقة برصيد 4 أهداف.
وحصد النصر أول لقب في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بمختلف مسمياتها.