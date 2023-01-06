القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي "خليجي 25”

ومنتخب الكويت هو أكثر منتخب تتويجا بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين حصل منتخب عمان على اللقب مرتين، وهو عدد ألقاب الإمارات، بينما نال منتخب البحرين اللقب مرة وحيدة.