القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي "خليجي 25”
تفتتح اليوم الجمعة منافسات بطولة خليجي 25 التي تقام في العراق.
وتبدأ مباريات البطولة بمواجهة العراق مع عمان على ملعب البصرة الدولي، ثم يلعب منتخب السعودية واليمن على الملعب ذاته.
وتقام منافسات خليجي 25 بين 6 يناير و19 يناير حيث تقام المباراة النهائية على ملعب البصرة الدولي أيضا.
وتنقل منافسات خليجي 25 على قنوات Al Iraqiya Sports HD، وAlrabiaa Sport، وKSA Sports 1 HD، وAlkass One HD، وAD SPORTS 1 HD، وDubai Sports 1 HD.
وتم توزيع المنتخبات إلى مجموعتين وتضم المجموعة الأولى: (العراق والسعودية وعمان واليمن)، في حين تضم المجموعة الثانية: (البحرين والكويت وقطر والإمارات).
وأعلن عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بيع 70% من تذاكر بطولة خليجي 25 إلكترونيا بينها 41 ألف بطاقة فقط، بيعت لحفل ومباراة الافتتاح، فيما سجلت تذاكر مباراة العراق والسعودية مبيعات كبيرة فضلا عن المباريات الأخرى.
ومنتخب الكويت هو أكثر منتخب تتويجا بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين حصل منتخب عمان على اللقب مرتين، وهو عدد ألقاب الإمارات، بينما نال منتخب البحرين اللقب مرة وحيدة.