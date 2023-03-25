أوباميانغ يضحي براتبه من أجل العودة لبرشلونة

يعد المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ أحد اللاعبين المطلوبين في برشلونة لتعزيز الخط الهجومي خلال الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يغادر أوباميانغ تشيلسي بعد تجربته السيئة، وهو على استعداد للعب كلاعب لبرشلونة بحد أدنى من الراتب يمكن أن يقع ضمن حد رواتب البلوغرانا، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت".

وبحسب الصحيفة فإن رغبة أوباميانغ واضحة على الرغم من وجود عروض أخرى غير برشلونة.

ووافق أوباميانغ على الذهاب إلى تشيلسي الصيف الماضي، مقابل ما يزيد قليلا عن 10 ملايين يورو، لكن اللاعب لم ينجح من الناحية الرياضية.