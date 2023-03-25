أوباميانغ يضحي براتبه من أجل العودة لبرشلونة
يعد المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ أحد اللاعبين المطلوبين في برشلونة لتعزيز الخط الهجومي خلال الموسم المقبل.
ومن المتوقع أن يغادر أوباميانغ تشيلسي بعد تجربته السيئة، وهو على استعداد للعب كلاعب لبرشلونة بحد أدنى من الراتب يمكن أن يقع ضمن حد رواتب البلوغرانا، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت".
وبحسب الصحيفة فإن رغبة أوباميانغ واضحة على الرغم من وجود عروض أخرى غير برشلونة.
ووافق أوباميانغ على الذهاب إلى تشيلسي الصيف الماضي، مقابل ما يزيد قليلا عن 10 ملايين يورو، لكن اللاعب لم ينجح من الناحية الرياضية.
ووفقا للصحيفة فإن أوباميانغ غير مرتاح في ستامفورد بريدج، وإن تشيلسي على استعداد للتخلص منه لتوفير راتبه الكبير.
وتم عرض أوباميانغ بالفعل على برشلونة في يناير، لكن اللوائح منعت الصفقة لأنه تم تسجيله بالفعل من فريقين في نفس الموسم.
والآن في الصيف يريد أوباميانغ العودة إلى الكامب نو، لأنه مقتنع أنه يمكن له استعادة أفضل مشاعره.
وذكرت "سبورت" أن أوباميانغ تجاوز الأرقام التي يمتلكها روبرت ليفاندوفسكي الآن من حيث النسبة المئوية.
وكان أوباميانغ يدعم زملاءه السابقين في برشلونة في غرف تبديل الملابس بعد الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو، وتحدث عدة مرات مع تشافي عن رغبته في العودة.
ورغم ذلك فإن أولوية برشلونة هي التعاقد مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي لاعب أتلتيكو باراناينسي.
ولا يريد برشلونة تأجيل هذه الصفقة لتجنب خسارة اللاعب الذي يعتبرونه استراتيجيًا، والشيء الآخر هو أن برشلونة، لخفض السعر، يمكن أن يترك روكي على سبيل الإعارة لمدة عام.
وإذا حدث هذا الأمر، فستكون بطاقة أوباميانغ مثالية لتغطية المركز الثاني كمهاجم لمدة عام واحد.
لكن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يراقب وضع أوباميانغ، حيث ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن إنتر ميلان الإيطالي وضع أنظاره على المهاجم الغابوني لتعزيز فريقه للموسم المقبل.
وإذا كان الأمر كذلك، فسيحل أوباميانغ محل روميلو لوكاكو، المعار في الفريق الإيطالي من تشيلسي.