أنقذه من إصابة خطيرة.. رد فعل رائع من موسليرا تجاه منافسه في ديربي تركيا (فيديو)
أثار رد فعل الأوروغواياني فرناندو موسليرا حارس مرمى فريق غلطة سراي التركي، مع فالنتين روزيير لاعب بشكتاش، الكثير من الإعجاب، خلال ديربي تركيا أمس السبت.
وحسم فريق غلطة سراي، "ديربي إسطنبول" أمام ضيفه بشكتاش، بعد أن تغلب عليه بصعوبة بهدفين لهدف، في قمة لقاءات الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبرليغ".
ولم يقم فرناندو موسليرا بحماية مرمى غلطة سراي فحسب، بل قام أيضًا بحماية فالنتين روزير في مباراة القمة بالدوري التركي.
ماذا فعل موسليرا؟
كانت الكرة انفرادا بالمرمى، وفي موقف يتحرك فيه فالنتين روزييه للتسديد والمرمى خالٍ انزلق باتجاه القائم، وكاد أن يتعرض لإصابة قوية؛ ما اضطر فرناندو موسليرا خصمه إلى دفعه بعيدًا، كي لا يصاب.
وبهذه الطريقة، منع فرناندو موسليرا، خصمه فالنتين روزييه من الإصابة؛ ما أثار إعجاب الجماهير برد فعل الحارس الأوروغواياني.
وواصل غلطة سراي بهذا الفوز سلسلة انتصاراته في المسابقة محققا فوزه الثامن تواليا، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويتصدر جدول الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 16 نقطة في المركز الرابع.
وافتتح غلطة سراي التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وبعدها بأربع دقائق تم طرد حارس بشكتاش ميرت غونوك للمسه الكرة خارج منطقة الجزاء ليتأزم موقف فريقه الذي اضطر إلى استكمال اللقاء بعشرة لاعبين.
ورغم النقص العددي في صفوف فريق بشكتاش نجح في تهديد مرمى الحارس الأوروغواياني موسليرا في أكثر من مناسبة بفضل هجماته المرتدة الخاطفة.
واستطاع بالفعل الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 69 تسجيل هدف التعادل لبشكتاش، ليرد غلطة سراي بالهدف الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء نفذها بنجاح إيكاردي.