أنقذه من إصابة خطيرة.. رد فعل رائع من موسليرا تجاه منافسه في ديربي تركيا (فيديو)

وحسم فريق غلطة سراي، "ديربي إسطنبول" أمام ضيفه بشكتاش، بعد أن تغلب عليه بصعوبة بهدفين لهدف، في قمة لقاءات الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبرليغ".

ولم يقم فرناندو موسليرا بحماية مرمى غلطة سراي فحسب، بل قام أيضًا بحماية فالنتين روزير في مباراة القمة بالدوري التركي.

ماذا فعل موسليرا؟

كانت الكرة انفرادا بالمرمى، وفي موقف يتحرك فيه فالنتين روزييه للتسديد والمرمى خالٍ انزلق باتجاه القائم، وكاد أن يتعرض لإصابة قوية؛ ما اضطر فرناندو موسليرا خصمه إلى دفعه بعيدًا، كي لا يصاب.

وبهذه الطريقة، منع فرناندو موسليرا، خصمه فالنتين روزييه من الإصابة؛ ما أثار إعجاب الجماهير برد فعل الحارس الأوروغواياني.