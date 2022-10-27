‏بهدفه في أياكس.. محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

لم يسجل أي لاعب أهدافًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، الذي افتتح التسجيل للنادي الإنجليزي في مرمى أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري المجموعات.

وقالت إحصائيات "سكواكا" إن صلاح البالغ عمره 30 عاما سجل هدفه 42 في دوري أبطال أوروبا ليتفوق على الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المهاجم السابق لمانشستر ستي والهداف التاريخي للفريق الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 42 من المباراة المقامة في أمستردام على ملعب أياكس، وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة يضمن ليفربول مقعده في دور الستة عشر.