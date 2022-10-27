بهدفه في أياكس.. محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
لم يسجل أي لاعب أهدافًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، الذي افتتح التسجيل للنادي الإنجليزي في مرمى أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري المجموعات.
وقالت إحصائيات "سكواكا" إن صلاح البالغ عمره 30 عاما سجل هدفه 42 في دوري أبطال أوروبا ليتفوق على الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المهاجم السابق لمانشستر ستي والهداف التاريخي للفريق الإنجليزي.
وجاء هدف صلاح في الدقيقة 42 من المباراة المقامة في أمستردام على ملعب أياكس، وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة يضمن ليفربول مقعده في دور الستة عشر.
وسجل صلاح "هاتريك" في مرمى رينجرز الأسكتلندي في فوز كبير لليفربول 7-1 في المرحلة الماضية من البطولة ذاتها.
وكان قائد منتخب مصر بعيدا عن مستواه، كما هو حال العديد من زملائه، لكن بعد تسجيل أسرع ثلاثية في دوري أبطال أوروبا خلال الفوز على رينجرز، نجح في هز شباك مانشستر سيتي بشكل حاسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يرتق صلاح، الذي سجل 23 هدفا في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، إلى مستواه في الموسم الماضي حتى الآن وأحرز ثلاثة أهداف فقط في الدوري.
وأوضح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفا أنه ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند الذي أحرز هدفه 17 في الدوري هذا الموسم.
ويواجه ليفربول، صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، أسوأ بداية لموسم منذ أن تولى المدير الفني الألماني المسؤولية قبل سبع سنوات.