ترتيب الدوري الفرنسي: مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام بريست
سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3/2 على ستاد بريست اليوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.
وتقدم وارين زايري إميري لباريس سان جيرمان في الدقيقة 16، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وأشعل ستاد بريست المباراة بعدما سجل هدفا في الدقيقة 43 بتوقيع ستيف موني قبل أن يتعادل بهدف سجله جيرمي لي دوارون.
وأحرز مبابي هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 89 بعدما سجل ضربة جزاء صدها ماركو بيزوت حارس ستاد بريست لكنها عادت لمبابي الذي وضعها في المرمى.
ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 21 نقطة من 10 مباريات في المركز الثاني، خلف نيس الذي يملك 22 نقطة من 10 مباريات.
وحقق باريس سان جيرمان الفوز السادس، مقابل التعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة.
ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع مونبلييه يوم الجمعة المقبل قبل أن يواجه ميلان في رابع جولات دوري أبطال أوروبا يوم 7 نوفمبر.