ترتيب الدوري الفرنسي: مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام بريست

سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3/2 على ستاد بريست اليوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وتقدم وارين زايري إميري لباريس سان جيرمان في الدقيقة 16، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وأشعل ستاد بريست المباراة بعدما سجل هدفا في الدقيقة 43 بتوقيع ستيف موني قبل أن يتعادل بهدف سجله جيرمي لي دوارون.