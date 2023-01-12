ترتيب الدوري الفرنسي: ميسي يحتفل بعودته من المونديال ويقود باريس سان جيرمان للفوز على أنجيه
احتفل ليونيل ميسي بعودته للمشاركة مع باريس سان جيرمان بتسجيل هدف في الشوط الثاني لينتصر فريقه 2-صفر على ضيفه أنجيه ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وتلقى ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، تحية من جماهير فريقه وهز الشباك في الدقيقة 72، بعدما افتتح هوجو إكيتيكي التسجيل لباريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة من 18 مباراة.
وبقي لانس في المركز الثاني لكنه فقد نقطتين بالتعادل 2-2 مع مضيفه المتعثر ستراسبورغ حيث جاءت الأهداف كلها قبل الاستراحة.
وقلص أولمبيك مرسيليا الفارق مع لانس إلى نقطتين بتغلبه 2-صفر على مضيفه تروا.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي:
يذكر أن نادي باريس سان جيرمان، كرّم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، قبيل انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.
بيليه الذي رحل قبل أسبوعين، تم تكريمه على ملعب حديقة الأمراء، حيث قام فريق باريس سان جيرمان بوضع صور النجم البرازيلي الراحل على قمصان إحماء اللاعبين، قبيل انطلاق مباراتهم أمام أنجيه.
كما نشر الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان بعضا من تلك الصور وكتب عليها: "في ذكرى الملك بيليه".