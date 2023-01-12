ترتيب الدوري الفرنسي: ميسي يحتفل بعودته من المونديال ويقود باريس سان جيرمان للفوز على أنجيه

وتلقى ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، تحية من جماهير فريقه وهز الشباك في الدقيقة 72، بعدما افتتح هوجو إكيتيكي التسجيل لباريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة من 18 مباراة.

وبقي لانس في المركز الثاني لكنه فقد نقطتين بالتعادل 2-2 مع مضيفه المتعثر ستراسبورغ حيث جاءت الأهداف كلها قبل الاستراحة.

وقلص أولمبيك مرسيليا الفارق مع لانس إلى نقطتين بتغلبه 2-صفر على مضيفه تروا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: