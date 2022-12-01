سفيان بوفال يعانق والدته بحرارة بعد تأهل المغرب لدور الـ16 في كأس العالم 2022 (فيديو)

عانق سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب والدته بحرارة بعد أن تأهل مع أسود الأطلس إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو سفيان بوفال في المدرجات مع والدته حيث تعانقا بحرارة لعدة دقائق، قبل أن يخلع اللاعب قميصه ويهديه لوالدته.