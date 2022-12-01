سفيان بوفال يعانق والدته بحرارة بعد تأهل المغرب لدور الـ16 في كأس العالم 2022 (فيديو)
عانق سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب والدته بحرارة بعد أن تأهل مع أسود الأطلس إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، اليوم الخميس.
وأظهر مقطع فيديو سفيان بوفال في المدرجات مع والدته حيث تعانقا بحرارة لعدة دقائق، قبل أن يخلع اللاعب قميصه ويهديه لوالدته.
وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم في قطر، بعد فوزه الثمين على كندا بنتيجة 2/1، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.
وعلى ستاد الثمامة تقدم حكيم زياش للمغرب بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلا خطأ فادحا من ميلان بوريان حارس كندا في الدقيقة الرابعة.
وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من أشرف حكيمي.
وقلص منتخب كندا النتيجة في الدقيقة 40 بعدما سجل نايف أكرد لاعب المغرب هدفا عكسيا.
ورفع الفوز رصيد المغرب إلى 7 نقاط من فوزين (على بلجيكا وكندا) وتعادل (مع كرواتيا).
ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة ويأتي منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام، فإن منتخب المغرب بات أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعته بنهاية دور المجموعات في كأس العالم منذ نسخة 1998 عندما تصدرت نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة.
وسيلعب منتخب المغرب في دور الـ16 مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة والتي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا.
وسيلعب منتخب المغرب في دور الـ16 يوم الثلاثاء 6 ديسمبر مع ثاني المجموعة الخامسة على استاد المدينة التعليمية.