الدوري الأوروبي.. إشبيلية يتلاعب بمانشستر يونايتد ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نصف النهائي (فيديو)
أطاح إشبيلية بمنافسه مانشستر يونايتد من ربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما تغلب عليه 3/0، اليوم الإثنين، في مباراة الإياب.
وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان تقدم يوسف النصيري لإشبيلية في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ فادح من المدافع هاري ماغواير.
وأضاف لويك بادي الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 47 بضربة رأس بعد ركلة ركنية لعبها إيفان راكيتيتش.
وارتكب ديفيد دي خيا خطأ فادحا استغله يوسف النصيري ليسجل الهدف الثاني له والثالث لإشبيلية في الدقيقة 81 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتأهل إشبيلية إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 5/2 بعدما تعادل الفريقان 2/2 في مباراة الذهاب في أولد ترافورد الأسبوع الماضي.
وفي 5 مباريات رسمية بين إشبيلية ومانشستر يونايتد، فاز النادي الأندلسي 3 مرات وتعادلا مرتين ولم يحقق اليونايتد الفوز.
وإشبيلية هو البطل التاريخي للدوري الأوروبي برصيد 6 ألقاب، مقابل 3 لكل من أتلتيكو مدريد وليفربول وإنتر ميلان ويوفنتوس.
تأهل يوفنتوس
وتأهل يوفنتوس إلى نصف النهائي بتعادله مع مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وتقدم يوفنتوس بهدف من توقيع لاعب الوسط الفرنسي آدريان رابيو في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل ماركوس إدواردز لسبورتينغ لشبونة من ضربة جزاء في الدقيقة 20.
وتأهل يوفنتوس لنصف النهائي بنتيجة إجمالية 2/1 مستفيدا من فوزه 1/0 في الذهاب.
ليفركوزن إلى نصف النهائي
وتأهل باير ليفركوزن إلى نصف النهائي بعد فوزه 4/1 على سانت جيلواز البلجيكي.
وسجل موسى ديابي وميتشيل باكير وجيريمي فريمبونغ وآدم هلوزيك أهداف النادي الألماني.
في حين سجل كاسبر تيرهو الهدف الوحيد للفريق المضيف.
وتعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب، ليتأهل باير ليفركوزن إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 5/2.
تأهل درامي لروما
وأطاح روما بضيفه فينورد روتردام من ربع النهائي بعدما تغلب عليه 4/1 على ملعب الأولمبيكو.
وبعد شوط أول سلبي تقدم ليوناردو سبينازولا لروما بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60.
وتعادل إغور بايكساو لفينورد روتردام من ضربة رأسية في الدقيقة 80.
لكن باولو ديبالا سجل هدفا لروما بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وسجل ستيفان الشعراوي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 101 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وقضى لورينزو بيليغريني على أمل فينورد بعدما سجل الهدف الرابع لروما في الدقيقة 109 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وانتهت مباراة الذهاب على فوز فينورد روتردام 1/0، ليتأهل روما لنصف النهائي بنتيجة إجمالية 4/2.