الدوري الأوروبي.. إشبيلية يتلاعب بمانشستر يونايتد ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نصف النهائي (فيديو)

أطاح إشبيلية بمنافسه مانشستر يونايتد من ربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما تغلب عليه 3/0، اليوم الإثنين، في مباراة الإياب.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان تقدم يوسف النصيري لإشبيلية في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ فادح من المدافع هاري ماغواير.