شقيق كريم بنزيما يشن هجومًا على غاياردو مدرب الاتحاد
هاجم غريسي شقيق كريم بنزيما المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للاتحاد عقب الخسارة 1/4 أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
وكتب غريسي شقيق كريم بنزيما عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "كريم بنزيما يلعب على اليسار!! هذه جريمة، ليس من المنطقي أبدًا".
وأضاف: "عليك أن تحترم كرة القدم".
وسجل بنزيما 13 هدفًا وصنع ثمانية في 28 مباراة مع الاتحاد.
وخسر كريم بنزيما اللقب الخامس على التوالي في موسمه الأول مع الاتحاد.
وخسر الاتحاد 1/4 أمام الهلال أمس الخميس في نهائي كأس السوبر السعودي، في مباراة شارك فيها بنزيما أساسيا.
وهذه خامس بطولة يخسرها بنزيما مع الاتحاد إذ سبق أن خرج من ربع نهائي البطولة العربية أمام الهلال في مباراة شهدت إضاعة بنزيما ضربة جزاء.
وخرج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال حيث لم يشارك بنزيما في مباراتي الذهاب والإياب للإصابة.
وتأكد حسابيا خسارة الاتحاد لقب الدوري السعودي، الذي توج به خلال الموسم الماضي، ويتأخر الاتحاد بـ30 نقطة عن الهلال مع تبقي سبع جولات.
وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز بكأس العالم للأندية وودع من ربع النهائي أمام الأهلي المصري حيث أضاع بنزيما، ضربة جزاء.
وما زال الاتحاد ينافس في كأس خادم الحرمين حيث سيلعب أمام الهلال في نصف النهائي.