شقيق كريم بنزيما يشن هجومًا على غاياردو مدرب الاتحاد

هاجم غريسي شقيق كريم بنزيما المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للاتحاد عقب الخسارة 1/4 أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وكتب غريسي شقيق كريم بنزيما عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "كريم بنزيما يلعب على اليسار!! هذه جريمة، ليس من المنطقي أبدًا".

وأضاف: "عليك أن تحترم كرة القدم".

وسجل بنزيما 13 هدفًا وصنع ثمانية في 28 مباراة مع الاتحاد.

وخسر كريم بنزيما اللقب الخامس على التوالي في موسمه الأول مع الاتحاد.

وخسر الاتحاد 1/4 أمام الهلال أمس الخميس في نهائي كأس السوبر السعودي، في مباراة شارك فيها بنزيما أساسيا.