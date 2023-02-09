ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يخطف تعادلا مثيرًا من ليدز

وفاجأ ليدز جماهير أولد ترافورد بهدف مبكر بعد 55 ثانية عندما سدد ويلفريد نيونتو في المرمى من عند حافة منطقة الجزاء.

وأهدر أصحاب الأرض عدة فرص للتعادل في الشوط الأول، قبل أن يبدو أن ليدز قد اقترب من الفوز في بداية الشوط الثاني عندما وضع المدافع رافائيل فاران الكرة بالخطأ في مرماه لمضاعفة تقدم الضيوف.

ومع ذلك، أرسل المتألق ماركوس راشفورد ضربة رأس في شباك الضيوف في الدقيقة 62، وبعدها بثماني دقائق منح البديل سانشو فريقه نقطة التعادل عندما وضع الكرة في مرمى الحارس إيلان مسلييه.

وشعرت جماهير أولد ترافورد بإمكانية اكتمال انتفاضة مثيرة أخرى بفوز متأخر، لكن الفريق نفد قوته وفشل في الفوز على أرضه لأول مرة في 14 مباراة في كافة المسابقات.