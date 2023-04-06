لايبزيغ يُطيح ببروسيا دورتموند ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

واعتمد لايبزيغ على الضغط المتقدم منذ البداية، وصنع بعض الفرص أمام دورتموند الذي لم يكن في أفضل حالاته، إذ إنه بدا متأثرًا بالخسارة 4-2 أمام بايرن ميونيخ في الدوري مطلع الأسبوع.

واستغل صاحب الأرض هيمنته ليهز الشباك في الدقيقة 22 بفضل المهاجم الألماني تيمو فيرنر الذي منح فريقه تقدمًا مستحقًا.

وحاول دورتموند، على استحياء، العودة في النتيجة في الشوط الثاني، لكنه كاد أن يستقبل هدفًا في الدقيقة 78 بعد انطلاقة من كونراد لايمر الذي أهدر انفرادًا.

ولم يتمكن دورتموند من إدراك التعادل حتى مع الاعتماد على أنتوني موديست كمهاجم ثالث في الدقيقة 85، وتصدى حارس مرمى لايبزيغ لمحاولة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ونجح لايبزيغ بتسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة بفضل فيلي أوربان.

وبهذا يكون دورتموند قد فاز مرة واحدة في آخر 5 مباريات بكل المسابقات بما في ذلك الخسارة في دور 16 بدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي والهزيمة أمام بايرن والتي تراجع على إثرها للمركز الثاني في الدوري.