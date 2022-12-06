نايف أكرد يهدر فرصة سهلة للتقدم على إسبانيا (فيديو)

أهدر نايف أكرد، مدافع منتخب المغرب، فرصة سهلة للغاية للتقدم على إسبانيا في الشوط الأول من مباراة المنتخبين في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتحصل منتخب المغرب على مخالفة، تم تنفيذها بنجاح ومع خطأ من الدفاع الإسباني وصلت الكرة مهيأة على رأس أكرد بالقرب من المرمى، لكنه سدد فوق العارضة بغرابة شديدة.

وانتهى الشوط الأول بين المغرب وإسبانيا بالتعادل بدون أهداف.