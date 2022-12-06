نايف أكرد يهدر فرصة سهلة للتقدم على إسبانيا (فيديو)
أهدر نايف أكرد، مدافع منتخب المغرب، فرصة سهلة للغاية للتقدم على إسبانيا في الشوط الأول من مباراة المنتخبين في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتحصل منتخب المغرب على مخالفة، تم تنفيذها بنجاح ومع خطأ من الدفاع الإسباني وصلت الكرة مهيأة على رأس أكرد بالقرب من المرمى، لكنه سدد فوق العارضة بغرابة شديدة.
وانتهى الشوط الأول بين المغرب وإسبانيا بالتعادل بدون أهداف.
وتأهل منتخب المغرب لثمن النهائي بعد صدارته المجموعة السادسة بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 وأيضا على كندا بنتيجة 2-1، بينما تعادل في الجولة الأولى مع كرواتيا دون أهداف.
وصعد أسود الأطلس للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتهم المونديالية إلى دور الستة عشر بعد نسخة 1986.
وحجز منتخب إسبانيا تذكرة التأهل باحتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعد الفوز على كوستاريكا بنتيجة 7-0 ثم التعادل مع ألمانيا بنتيجة 1-1 والخسارة أمام اليابان بنتيجة 1-2.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على 3 مواجهات فقط بين منتخبي المغرب وإسبانيا لم يعرف خلالها أسود الأطلس طعم الفوز.
تقابل المنتخبان في الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم في نسخة 1962، وفاز منتخب إسبانيا على المغرب في عقر داره بنتيجة 1-0، ثم تفوق الإسبان في لقاء الإياب بنتيجة 3-2.
وتجدد الموعد في دور المجموعات لنسخة كأس العالم الأخيرة العام 2018 وتعادلا بنتيجة 2-2.