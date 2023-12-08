ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يحكم قبضته على القمة ويتخطى الطائي (فيديو)
حقق الهلال فوزه التاسع على التوالي بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتغلبه 2-1 على مضيفه الطائي اليوم الجمعة ليعزز صدارته للمسابقة.
تقدم الهلال في الدقيقة 20 بفضل سالم الدوسري الذي استغل عرضية رائعة من سلمان الفرج ليسجل من مسافة قريبة بتسديدة مباشرة.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال بسبب لمسة يد داخل المنطقة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة بجوار الملعب.
وفي الدقيقة 30، نجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تعزيز تقدم فريقه من علامة الجزاء، محرزا هدفه 14 هذا الموسم ليضيق الخناق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر متصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 15 هدفا.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح طارق عبد الله لاعب الطائي في تقليص الفارق من تسديدة بعيدة المدى مستغلا تقدم ياسين بونو حارس مرمى الهلال.
بهذا الفوز وصل الهلال إلى النقطة 44 في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام النصر ثاني الترتيب الذي يستضيف الرياض في وقت لاحق اليوم.
بينما يتجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز 12.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: