ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يحكم قبضته على القمة ويتخطى الطائي (فيديو)

تقدم الهلال في الدقيقة 20 بفضل سالم الدوسري الذي استغل عرضية رائعة من سلمان الفرج ليسجل من مسافة قريبة بتسديدة مباشرة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال بسبب لمسة يد داخل المنطقة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة بجوار الملعب.

وفي الدقيقة 30، نجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تعزيز تقدم فريقه من علامة الجزاء، محرزا هدفه 14 هذا الموسم ليضيق الخناق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر متصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 15 هدفا.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح طارق عبد الله لاعب الطائي في تقليص الفارق من تسديدة بعيدة المدى مستغلا تقدم ياسين بونو حارس مرمى الهلال.