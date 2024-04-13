اتحاد كرة القدم في تونس يوقف التعاون مع الحكام المصريين

حسم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم، ناجي الجويني، الجدل حول استنجاد اللجنة بحكام مصريين لإدارة بعض مباريات مرحلة الصراع على لقب الدوري التونسي، وذلك مثلما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

وأعلن الجويني في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة عن وقف تجربة الاستعانة بحكام من مصر لإدارة مباريات الدوري التونسي، قائلا: إن "تجربة التعاون مع لجنة الحكام في الاتحاد المصري لن تتكرر، إلا إذا توفرت شروط أولها تبادل الحكام بين اللجنتين، والاعتماد على حكام تونسيين لإدارة مباريات كبرى في الدوري المصري الممتاز."

وتابع الجويني الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الحكام في فبراير الماضي: "بشكل عام أقول إن القرار الذي اتخذناه بالإجماع في لجنة الحكام هو أننا لن نلجأ للتحكيم الأجنبي، فهو مكلف إذا جلبنا حكاما من أوروبا، أما إذا كان الاعتماد على حكام مصريين سيتم دون استعانة الدوري المصري بحكام تونسيين، فلن نمضي في تلك الخطوة، وبالتالي سنعتمد على الحكام المحليين في إدارة جميع مباريات الدوري المقبلة."

وكشف المسؤول عن الحكام في تونس، أن الأندية زادت من أزمة التحكيم في كرة القدم في تونس، وذلك باحتجاجاتها المتكررة وهجماتها غير المبررة على الحكام.

وبخصوص اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) قال الجويني، إن التجربة لم تنجح بعد، بسبب عدم وجود تجهيزات كافية، وعدد كاميراهات كاف لتصوير المباريات، فضلا عن ضعف تكوين الحكام التونسيين في التعامل مع تقنية غرفة حكم الفيديو المساعد.