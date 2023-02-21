كم مرة أصيب فيها نيمار قبل عيد ميلاد شقيقته رافاييلا؟
تغلب باريس سان جيرمان بصعوبة على ليل يوم الأحد الماضي خلال مباراة في الدوري الفرنسي أصيب فيها النجم البرازيلي نيمار بالتواء في الكاحل ليغيب عن إياب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، لكن الجماهير سخرت من نيمار لأن الإصابة جاءت قبل عيد ميلاد شقيقته بأيام.
وأصدر حامل لقب الدوري الفرنسي بيانًا كشف فيه عن خضوع نيمار لفحص بالرنين المغناطيسي لم يظهر أي كسر. سيخضع اللاعب لمزيد من التقييم لمعرفة مدى تلف الأربطة خلال الـ 48 ساعة القادمة. وفي غضون ذلك، ذكر المشجعون أن شقيقه نيمار رافاييلا سانتوس ستحتفل بعيد ميلادها في الـ11 من مارس/آذار المقبل، وذلك في إشارة إلى تعمد إصابته لحضور حفل عيد الميلاد.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها مهاجم برشلونة السابق قبل عيد ميلاد شقيقته.
ويقول العديد من المعجبين إنها لعنة، إذ لم يفوّت اللاعب عيد ميلاد شقيقته سوى مرتين في المواسم التسعة الماضية. وأصيب بضع مرات، وتعرَّض للإيقاف لحصوله على خمس بطاقات صفراء مرتين. حسب موقع essentiallysports.
وكتب أحد المشجعين، "الـ11 من مارس قاب قوسين أو أدنى. في ذلك الوقت من السنة مرة أخرى. نيمار هو نيمار". كان ذلك ردًّا على تغريدة حول إصابة اللاعب يوم الأحد.
وولدت رافاييلا أخت نيمار، في الـ11 من مارس 1996. وهي عارضة أزياء وتعتني بالمؤسسة الخيرية التي أسسها نيمار في عام 2014. اسم المؤسسة هو معهد نيمار ويركز على الأطفال المحرومين في ساو باولو. لديها أكثر من 5.9 مليون متابع على تطبيق إنستغرام.
وينتظر كل مَن في باريس سان جيرمان المزيد من التقييم والنتائج لمعرفة التقييم الدقيق للإصابة. كان نيمار سيئ الحظ بسبب الإصابات في مسيرته الكروية. ولكن ما يلفت انتباه الجماهير هو الإصابات في بداية شهر مارس تحديدًا.
"لعنة" نيمار في مارس
ابتداء من موسم 2014- 2015، عندما تم إيقاف نجم برشلونة حينها لحصوله على البطاقة الصفراء الخامسة. ليغيب عن المباراة التي أقيمت في التاسع من الشهر ذاته وأخذ إذنًا من النادي لحضور عيد ميلاد شقيقته. وقد حدث الشيء نفسه في عام 2016، وسمح النادي مرة أخرى للمهاجم البرازيلي بحضور عيد ميلاد رافاييلا.
وفي عام 2017 تعرَّض اللاعب لمشاكل عضلية في التاسع من مارس وغاب لمدة أسبوع. وفي عامي 2018 و2019، كان اللاعب يعاني من إصابات طويلة الأمد. في كلتا الحالتين، أصيب نيمار بكسر في مشط القدم وغاب عدة أشهر. تعرّض اللاعب لإصابة في الضلوع في فبراير/شباط 2020 لكنه لم يحضر عيد الميلاد في ذلك العام.
وفي عام 2021، غاب نجم باريس سان جيرمان مرة أخرى لبضعة أسابيع، من الـ11 من فبراير إلى الـ19 من مارس. وفي موسم 2021-2022، تعرَّض اللاعب لإصابة في الكاحل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وعاد في فبراير 2022 قبل نحو شهر من عيد ميلاد رافاييلا.
وفيما يلي جدول إصابات وغيابات نيمار خلال فترة عيد ميلاد شقيقته:
2013/2014 - كان بديلاً دون أن يشارك مع برشلونة
2014/2015 - حصل على بطاقة صفراء أدت إلى إيقافه.
2015/2016 - تعرض للإيقاف.
2016/2017 – تعرض لإصابة عضلية.
2017/2018 - تعرض لكسر في مشط القدم.
2018/2019 - تم للإصابة في قدمه.
2019/2020 – حضر عيد الميلاد وعاد سريعا.
2020/2021 – تعرض لإصابة عضلية.
2022/2023 - أصيب في أربطة الكاحل.