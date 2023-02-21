كم مرة أصيب فيها نيمار قبل عيد ميلاد شقيقته رافاييلا؟

وأصدر حامل لقب الدوري الفرنسي بيانًا كشف فيه عن خضوع نيمار لفحص بالرنين المغناطيسي لم يظهر أي كسر. سيخضع اللاعب لمزيد من التقييم لمعرفة مدى تلف الأربطة خلال الـ 48 ساعة القادمة. وفي غضون ذلك، ذكر المشجعون أن شقيقه نيمار رافاييلا سانتوس ستحتفل بعيد ميلادها في الـ11 من مارس/آذار المقبل، وذلك في إشارة إلى تعمد إصابته لحضور حفل عيد الميلاد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها مهاجم برشلونة السابق قبل عيد ميلاد شقيقته.

ويقول العديد من المعجبين إنها لعنة، إذ لم يفوّت اللاعب عيد ميلاد شقيقته سوى مرتين في المواسم التسعة الماضية. وأصيب بضع مرات، وتعرَّض للإيقاف لحصوله على خمس بطاقات صفراء مرتين. حسب موقع essentiallysports.

وكتب أحد المشجعين، "الـ11 من مارس قاب قوسين أو أدنى. في ذلك الوقت من السنة مرة أخرى. نيمار هو نيمار". كان ذلك ردًّا على تغريدة حول إصابة اللاعب يوم الأحد.