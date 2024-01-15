بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر.. مشجع يحاول الاعتداء على هيوتون مدرب غانا (فيديو)

وتجرعت غانا الخسارة 2-1 بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام الرأس الأخضر، أصغر دولة بين 24 منتخبا في البطولة المقامة في ساحل العاج، في واحدة من عدة نتائج مفاجئة أمس الأحد.

وتعرض هيوتون للاعتداء في فندق الفريق أثناء عودة غانا من المباراة لكن مسؤولي الأمن أوقفوا المشجع الغاضب.

وقال هنري أسانتي المسؤول الإعلامي لمنتخب غانا إن هيوتون تعرض أيضا لوابل من الإساءات اللفظية.

وأضاف: "اقترب المشجع من المدرب للتعبير عن خيبة أمله من نتيجة المباراة وطلب من المدرب أن يتحسن أو يترك الوظيفة.. كانت مواجهة لفظية. ولم يكن هناك أي اتصال جسدي. أخذه الأمن بعيدا في وقت لاحق".