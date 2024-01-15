بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر.. مشجع يحاول الاعتداء على هيوتون مدرب غانا (فيديو)
حاول أحد المشجعين الغاضبين الاعتداء على كريس هيوتون مدرب المنتخب الغاني بعد الخسارة المفاجئة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أمس الأحد، أمام الرأس الأخضر لكن الشرطة أبعدته.
وتجرعت غانا الخسارة 2-1 بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام الرأس الأخضر، أصغر دولة بين 24 منتخبا في البطولة المقامة في ساحل العاج، في واحدة من عدة نتائج مفاجئة أمس الأحد.
وتعرض هيوتون للاعتداء في فندق الفريق أثناء عودة غانا من المباراة لكن مسؤولي الأمن أوقفوا المشجع الغاضب.
وقال هنري أسانتي المسؤول الإعلامي لمنتخب غانا إن هيوتون تعرض أيضا لوابل من الإساءات اللفظية.
وأضاف: "اقترب المشجع من المدرب للتعبير عن خيبة أمله من نتيجة المباراة وطلب من المدرب أن يتحسن أو يترك الوظيفة.. كانت مواجهة لفظية. ولم يكن هناك أي اتصال جسدي. أخذه الأمن بعيدا في وقت لاحق".
وهذه الخسارة الرسمية الثانية على التوالي أمام منتخب مغمور بعد خسارة غانا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أمام جزر القمر في تصفيات كأس العالم.
ويتولى هيوتون الدولي الأيرلندي السابق، الذي ينحدر والده من أصول غانية، تدريب الفريق منذ مارس/ آذار الماضي، بعد أن ساهم في تأهله لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر كمستشار فني.
وفاز هيوتون في أربع مباريات فقط خلال 11 مباراة خاضها مع غانا.
وقال هيوتون في مؤتمر صحفي: "نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية بسبب النتيجة، دخلنا المباراة بخطة لعب جيدة".
وتأخرت غانا في النتيجة بعد 17 دقيقة رغم أنها كانت مرشحة للفوز بقوة مع إشراكها فريقا يضم عدة لاعبين محترفين في أوروبا.
وأدركت غانا التعادل في الشوط الثاني قبل تلقي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق جاري رودريغيز.