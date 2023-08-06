ساديو ماني يقلد احتفال كريستيانو رونالدو (فيديو)

قلد المهاجم السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي زميله كريستيانو رونالدو بعد تسجيل النجم البرتغالي هدفا أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي البطولة العربية.

وتقدم رونالدو للنصر في الدقيقة 19 قبل أن يعزز سلطان الغنام تقدم النصر في الدقيقة 29، في حين سجل سيكو فوفانا الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وكالعادة احتفل رونالدو بطريقته الشهيرة بعد تسجيل الهدف، لكن كان من اللافت احتفال ماني بالهدف على طريقة النجم البرتغالي.