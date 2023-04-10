ترتيب الدوري المصري: الزمالك يعود للانتصارات بفوز عسير على البنك الأهلي
استعاد الزمالك نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا صعبًا 1 - صفر على ضيفه البنك الأهلي، يوم الأحد، في المرحلة الـ24 للمسابقة.
ويأتي هذا الفوز، ليثأر الزمالك من خسارته الموجعة صفر - 3 أمام البنك الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الشهر الماضي.
تقدم الزمالك بهدف بعد مرور نصف ساعة عن طريق محمود حمدي (الونش) مدافع الفريق الذي تلقى تمريرة عرضية من أحمد فتوح من جهة اليسار قابلها الونش بضربة رأس من منتصف منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى البنك الأهلي.
وسيطر الزمالك على الكرة خلال الشوط الأول حتى نجح في احراز هدف التقدم قبل أن يتراجع للدفاع ليمنح الفرصة للبنك في شن محاولات هجومية تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.
وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفا أحرزه باسم مرسي للبنك الأهلي في الدقيقة 75 بعد أن راجع الحكم وائل فرحان اللعبة.
وشهدت الدقيقة 85 تسديدة قوية من محمد فتحي لاعب البنك الأهلي ارتطمت بدفاع الزمالك ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى ركنية من جهة اليسار.
وارتفع رصيد الزمالك، الذي تعادل مع بيراميدز وخسر أمام إنبي والمصري البورسعيدي في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، إلى 36 نقطة من 22 مباراة.
وتقدم الزمالك للمركز الرابع في ترتيب البطولة التي تُوج بها في الموسمين الماضيين، بفارق 11 نقطة خلف غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، الذي خاض 19 لقاء فقط.
في المقابل، توقف رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، ليتأزم موقفه في صراع تفادي الهبوط للقسم الثاني في المسابقة، في ظل ابتعاده بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: