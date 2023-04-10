ترتيب الدوري المصري: الزمالك يعود للانتصارات بفوز عسير على البنك الأهلي

تقدم الزمالك بهدف بعد مرور نصف ساعة عن طريق محمود حمدي (الونش) مدافع الفريق الذي تلقى تمريرة عرضية من أحمد فتوح من جهة اليسار قابلها الونش بضربة رأس من منتصف منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى البنك الأهلي.

وسيطر الزمالك على الكرة خلال الشوط الأول حتى نجح في احراز هدف التقدم قبل أن يتراجع للدفاع ليمنح الفرصة للبنك في شن محاولات هجومية تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفا أحرزه باسم مرسي للبنك الأهلي في الدقيقة 75 بعد أن راجع الحكم وائل فرحان اللعبة.

وشهدت الدقيقة 85 تسديدة قوية من محمد فتحي لاعب البنك الأهلي ارتطمت بدفاع الزمالك ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى ركنية من جهة اليسار.