ماذا قال محمد صلاح بعد هدفه الرائع في مرمى مانشستر سيتي؟

أحرز محمد صلاح هدفًا رائعًا قبل أقل من ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي ليهدي ليفربول الفوز 1-صفر على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتلقى صلاح تمريرة طويلة من زميله الحارس أليسون وروضها لنفسه بمهارة ثم انطلق بأقصى سرعة وهز شباك الحارس إيدرسون من وضع انفراد في الدقيقة 76، لينجح ليفربول في التعافي من تحقيق أسوأ بداية له في المسابقة بعد 8 جولات منذ موسم 2012-2013.

وكان قائد منتخب مصر بعيدًا عن مستواه، كما هو حال العديد من زملائه، لكن بعد تسجيل أسرع ثلاثية في دوري أبطال أوروبا خلال الفوز 7-1 على رينجرز، الأسبوع الماضي، نجح بهز شباك سيتي بشكل حاسم.

وحقق ليفربول فوزه الأول في 4 مباريات، وأصبح رصيده 13 نقطة وبات ثامنًا، بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن آرسنال المتصدر.

وقال صلاح في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة: "هذا منافس صعب دائمًا سواء على ملعبه أو خارجه. ويكون من الصعب الاحتفاظ بالكرة، ونحاول حصد النقاط، وترتيبنا ليس ممتازًا لكن هذه مباراة واحدة وسنواصل المضي قُدمًا".

وأضاف صلاح: "صنعنا، اليوم، العديد من الفرص، وعندما أهدرت الفرصة الأولى كنت أتحلّى بالهدوء لأنني أعرف أن الفرصة الثانية ستأتي، وحاولت فقط الحفاظ على تركيزي ووضع الكرة في الشباك لأنني أهدرت الفرصة الأولى وكنت محظوظًا".

ووصل صلاح بهذا الهدف إلى المشاركة بشكل مباشر في 14 هدفًا أمام سيتي في كل المسابقات مع ليفربول، بواقع 9 أهداف و 5 تمريرات حاسمة، وهو الأكثر أمام أي منافس لناديه الحالي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الشوط الثاني، وتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب الاحتجاج على عدم احتساب خطأ لصلاح.

وما يعكس قوة الفريقين أن ليفربول دخل المباراة دون التعرض لأي خسارة على ملعبه في الدوري في 27 مباراة بينما لم يخسر في 22 مباراة خارج أرضه.