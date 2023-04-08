ترتيب دوري أدنوك: فوز درامي للجزيرة على النصر يصعد به للمركز الرابع

افتتح عبدالله رمضان لاعب الجزيرة حفلة أهداف المباراة في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم "فخر أبوظبي" بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أضاف علي مبخوت الهدف في الدقيقة 52 ليعزز التقدم لفريقه

وقلّص ريان مينديز النتيجة للنصر وأحرز هدف فريقه الأول في الدقيقة 62، ثم نجح نفس اللاعب في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 70.

وقُبيل نهاية المباراة أضاف سمير مميسيفيتش الهدف الثالث للنصر برأسية متقنة في الدقيقة87، ولكن علي مبخوت رفض خروج فريقه بالخسارة، ونجح بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94، وعزز بهدف الفوز والرابع لفريقه في الوقت بدل من الضائع من علامة الجزاء؛ ليسجّل مبخوت الهاتريك الـ15 له في تاريخ دوري المحترفين.

وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده للنقطة 40، ويصعد للمركز الرابع، ويتوقف رصيد النصر عند النقطة 23 بالمركز التاسع.