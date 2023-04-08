ترتيب دوري أدنوك: فوز درامي للجزيرة على النصر يصعد به للمركز الرابع
خطف الجزيرة فوزًا مثيرًا، في اللحظات الأخيرة، 4-3 أمام النصر في افتتاحية الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين.
وسجل علي مبخوت "هاتريك" خطف به فوزًا قاتلًا لفريقه، في مباراة مثيرة وحماسية، شهدها استاد محمد بن زايد.
افتتح عبدالله رمضان لاعب الجزيرة حفلة أهداف المباراة في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم "فخر أبوظبي" بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني أضاف علي مبخوت الهدف في الدقيقة 52 ليعزز التقدم لفريقه
وقلّص ريان مينديز النتيجة للنصر وأحرز هدف فريقه الأول في الدقيقة 62، ثم نجح نفس اللاعب في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 70.
وقُبيل نهاية المباراة أضاف سمير مميسيفيتش الهدف الثالث للنصر برأسية متقنة في الدقيقة87، ولكن علي مبخوت رفض خروج فريقه بالخسارة، ونجح بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94، وعزز بهدف الفوز والرابع لفريقه في الوقت بدل من الضائع من علامة الجزاء؛ ليسجّل مبخوت الهاتريك الـ15 له في تاريخ دوري المحترفين.
وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده للنقطة 40، ويصعد للمركز الرابع، ويتوقف رصيد النصر عند النقطة 23 بالمركز التاسع.
اتحاد كلباء يتجاوز بني ياس
في مباراة أخرى فاز فريق اتحاد كلباء، على مضيفه بني ياس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب بني ياس، ضمن فعاليات الجولة الـ 22، من دوري أدنوك للمحترفين.
وسجل عيسى أحمد عيسى، هدف تقدم بني ياس، في الدقيقة 10، بالخطأ في مرماه.
وأحرز إيجور روسي، هدف اتحاد كلباء الأول في الدقيقة 56، وسجل فيليب كيش، الهدف الثاني في الدقيقة 69.
وبات عيسى أحمد، أول حارس يسجّل في مرماه في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وسجّل إيجور روسي أول أهدافه في دورينا.
وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها اتحاد كلباء الثنائية ذهابًا وإيابًا في موسمٍ واحدٍ أمام بني ياس بدوري المحترفين.
وبهذه النتيجة يحتل اتحاد كلباء المركز الثامن، برصيد 29 نقطة، بينما يأتي بني ياس في المركز العاشر، برصيد 22 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: