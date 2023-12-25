الأهلي يُقصي سيراميكا ويضرب موعدًا مع فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري

سيطر الأهلي تماما على الشوط الأول وأتيحت للاعبيه أربع فرص تهديفية على الأقل كانت ستضمن له اللعب بشكل مريح خاصة بعد إصابة حارسه محمد الشناوي.

وطلب الشناوي التبديل بعدما بدا أنه يعاني من إصابة عضلية خلال الشوط الأول ليشارك الحارس البديل مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36.

وتأتي إصابة قائد الأهلي بعد أيام من تألقه في كأس العالم للأندية التي حصد فيها الفريق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-2 على أوراوا رد دياموندز الياباني.

وظلت المباراة سجالا حتى فض إمام عاشور الاشتباك عندما مر بطريقة رائعة من الجهة اليسرى ولعب عرضية لترتطم بالقائم ثم ترتد في قدم آرثر جاستس لحيرز هدفًا عكسيًا.