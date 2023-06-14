رسميا: نانت الفرنسي يضم مصطفى محمد حتى عام 2027

ولعب مصطفى محمد معارًا لنادي نانت الفرنسي، قادمًا من غلطة سراي، مع وجود خيار للشراء حتى 2027.

ويُقدر بند خيار الشراء في عقد مصطفى محمد مع نانت بنحو 5.75 مليون يورو، لصالح النادي التركي.

ونشر نادي نانت بيانا رسميا أكد خلاله تفعيل خيار الشراء، ليصبح مصطفى محمد البالغ من العمر 25 عاما لاعبًا للفريق حتى 30 يونيو 2027.