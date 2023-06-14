رسميا: نانت الفرنسي يضم مصطفى محمد حتى عام 2027
أعلن نادي نانت الفرنسي، تفعيل بند الشراء في عقد المصري مصطفى محمد من ناديه غلطة سراي التركي، ليصبح لاعبًا بصفة نهائية للفريق.
ولعب مصطفى محمد معارًا لنادي نانت الفرنسي، قادمًا من غلطة سراي، مع وجود خيار للشراء حتى 2027.
ويُقدر بند خيار الشراء في عقد مصطفى محمد مع نانت بنحو 5.75 مليون يورو، لصالح النادي التركي.
ونشر نادي نانت بيانا رسميا أكد خلاله تفعيل خيار الشراء، ليصبح مصطفى محمد البالغ من العمر 25 عاما لاعبًا للفريق حتى 30 يونيو 2027.
وسجل مصطفى محمد 11 هدفا وصنع 5 في 51 مباراة مع نانت، الموسم المنصرم.
وحصل مصطفى محمد مع نانت على الميدالية الفضية في كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.
وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ 16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.
وكان مصطفى محمد حديث وسائل الإعلام في فرنسا في شهر مايو الماضي، عندما أعلن نادي نانت تغريم مصطفى ماديا، بعد رفضه المشاركة في جولة مكافحة رهاب المثلية الجنسية، بالدوري الفرنسي.