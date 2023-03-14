رغم أنه لا يتحدث مع أنشيلوتي.. هازارد لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد
أكد البلجيكي إيدن هازارد أنه لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد الصيف المقبل، على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد أي حوار يجمعه بالإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي.
وفي مقابلة مع موقع 'RTBF' البلجيكي، الذي نشر بالفعل جزءًا من الحوار تحدث فيه عن قراره بعدم اللعب مع منتخب بلاده مرة أخرى، كان جناح ريال مدريد صريحًا بشأن الشائعات التي تتحدث عن رحيله عن ريال مدريد الصيف المقبل قائلا: "أود البقاء. لقد قلت دائما إنني أتمنى أن ألعب لأظهر أنه لا يزال بإمكاني القيام بذلك. الناس لديهم شك، هذا طبيعي. أنا أفهم جيدًا حقًا. لكن بالنسبة لي، سأظل في مدريد العام المقبل. الابتعاد عن النادي ليس ضمن خططي".
لعب هازارد بالكاد 296 دقيقة حتى الآن هذا الموسم. وبدأ كخيار أنشيلوتي الأول عندما كان كريم بنزيما غير متاح لأي سبب، لكن رودريغو أخذ مكانه، ومن الصعب جدًا عليه اللعب في الجانب الأيسر في وجود البرازيلي فينيسيوس جونيور.
ولم يشارك الجناح البلجيكي أي دقيقة في الدوري منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وآخر ظهور له مع الفريق كان في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، في كأس ملك إسبانيا، ضد كاسيرينيو. ورغم ذلك فهو الأعلى أجرا في الفريق، حيث يحصل على 15 مليون يورو صافية في كل موسم، أكثر من أي زميل آخر في الفريق.
وقبل أيام قليلة قالت صحيفة "ذا أثليتيك" إن نية اللاعب البلجيكي الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده، على الرغم من حقيقة أن ريال مدريد يرغب في مغادرته لتوفير راتبه وإضافة لاعب مفيد لأنشيلوتي.
وأضاف هازارد: "ما الذي يمكن أن يجعلني أغير رأيي؟ لا أعرف. كل ما أفكر فيه هو اللعب. لهذا السبب لا أفكر حتى في المغادرة. في أعماقي، أعتقد أنه "يمكنني المساهمة بشيء ما". آسف هذا كل شيء. إذا شاركت قليلاً، فسيثق بي الناس مرة أخرى. قد يخبرون أنفسهم بأنهم أخطأوا في إقصائي. لا أحتاج سوى دقائق".
ويطالب هازارد بالمشاركة في المباريات، مستخدمًا كأس العالم كمثال، على الرغم من أنه أغفل أنه كان بديلا في المباراة الحاسمة لبلجيكا من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، موضحا: "في كأس العالم، لا أقول إنه بعد ثلاثة أشهر من عدم اللعب سأحرز خمسة أهداف. لا، أنا بحاجة إلى الوقت وفي ريال مدريد ... ليس هناك وقت. لكني أعرف أنه لا يزال بإمكاني المساهمة في المباريات".
"أنا لا أتحدث إلى أنشيلوتي"
كما تحدث هازارد عن علاقته بمدربه التي لا يبدو أنها على أفضل ما يرام. إنها ليست سيئة ولا جيدة، ببساطة غير موجودة، بين لاعب يعرف أنه خارج الحسابات ومدرب لا يثق في أن البلجيكي سيستعيد مستواه، وقال: "هناك احترام بيننا، لكنني لن أقول إننا نتحدث مع بعضنا البعض، لأننا لا نتحدث معا. لكن هناك دائما احترام. حتى لو لم يجعلني ألعب غدًا... يجب أن أحترم رجلا مثل كارلو أنشيلوتي، بما يمثله لكرة القدم وما فعله في مسيرته".
ولا يرى هازارد شيئًا غريبًا في حقيقة أن مدربه لا يتحدث إلى اللاعب الأعلى أجرًا في فريقه، مع لاعب رائع مثله. وقال مازحا: "آه، لكنني لست لاعبًا رائعًا... (يضحك). وصلت مع زين الدين زيدان، ثم جاء أنشيلوتي. هناك لاعبون آخرون يلعبون بشكل جيد... أتقبل الوضع، وأنا أعمل على تغييره".