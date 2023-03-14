رغم أنه لا يتحدث مع أنشيلوتي.. هازارد لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد

لعب هازارد بالكاد 296 دقيقة حتى الآن هذا الموسم. وبدأ كخيار أنشيلوتي الأول عندما كان كريم بنزيما غير متاح لأي سبب، لكن رودريغو أخذ مكانه، ومن الصعب جدًا عليه اللعب في الجانب الأيسر في وجود البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ولم يشارك الجناح البلجيكي أي دقيقة في الدوري منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وآخر ظهور له مع الفريق كان في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، في كأس ملك إسبانيا، ضد كاسيرينيو. ورغم ذلك فهو الأعلى أجرا في الفريق، حيث يحصل على 15 مليون يورو صافية في كل موسم، أكثر من أي زميل آخر في الفريق.

وقبل أيام قليلة قالت صحيفة "ذا أثليتيك" إن نية اللاعب البلجيكي الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده، على الرغم من حقيقة أن ريال مدريد يرغب في مغادرته لتوفير راتبه وإضافة لاعب مفيد لأنشيلوتي.

وأضاف هازارد: "ما الذي يمكن أن يجعلني أغير رأيي؟ لا أعرف. كل ما أفكر فيه هو اللعب. لهذا السبب لا أفكر حتى في المغادرة. في أعماقي، أعتقد أنه "يمكنني المساهمة بشيء ما". آسف هذا كل شيء. إذا شاركت قليلاً، فسيثق بي الناس مرة أخرى. قد يخبرون أنفسهم بأنهم أخطأوا في إقصائي. لا أحتاج سوى دقائق".

ويطالب هازارد بالمشاركة في المباريات، مستخدمًا كأس العالم كمثال، على الرغم من أنه أغفل أنه كان بديلا في المباراة الحاسمة لبلجيكا من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، موضحا: "في كأس العالم، لا أقول إنه بعد ثلاثة أشهر من عدم اللعب سأحرز خمسة أهداف. لا، أنا بحاجة إلى الوقت وفي ريال مدريد ... ليس هناك وقت. لكني أعرف أنه لا يزال بإمكاني المساهمة في المباريات".