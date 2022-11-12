ليون يحتفي بحصول بنزيما على الكرة الذهبية بحفل ضخم على ملعب "الأضواء" (فيديو)
أقام نادي ليون الفرنسي حفلا للنجم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بمناسبة حصوله على جائزة الكرة الذهبية، على هامش مباراة ليون ونيس بالدوري الفرنسي.
وكان كريم بنزيما قد حصل على جائزة الكرة الذهبية، من جانب مجلة "فرانس فوتبول"، كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.
وبدأ بنزيما مسيرته المهنية في صفوف ليون، عام 2005، قبل انتقاله إلى ريال مدريد في عام 2009.
نادي ليون برئاسة جان ميشيل أولاس قرر إقامة حفلا ضخمًا لبنزيما على استاد "الأضواء" الخاص بالفريق الذي بدأ فيه بنزيما مسيرته مع كرة القدم.
وقال بنزيما خلال حفل تكريمه: "شكرا لريال مدريد للسماح لي بتحقيق هذا الحلم وهكذا أتيحت لي الفرصة لشكر ليون الفريق الذي كان قلبي فيه منذ الطفولة".
وأضاف: "كأس العالم قاب قوسين أو أدنى. لقد تعرضت لإصابات طفيفة لكنني سأكون جاهزا عقليا وجسديا بحلول يوم 22 من هذا الشهر".
واستدعى ديدييه ديشان مدرب فرنسا، لاعبه كريم بنزيما ضمن تشكيلة مبدئية لكأس العالم لكرة القدم ضمت 25 لاعبا، اليوم الأربعاء، في ظل إصابات تثير القلق في صفوف حامل اللقب.
ويعاني عدد من اللاعبين من الإصابات، بينهم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية وبريسنل كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان ورافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد.