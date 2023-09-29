نيس يعلن انتهاء أزمة أليكسيس بيكا
أعلن نادي نيس الفرنسي نهاية أزمة لاعبه أليكسيس بيكا، والذي هدد بالانتحار بسبب صدمة عاطفية وقعت له، بسبب انفصاله عن زوجته.
أليكسيس بيكا لاعب نادي نيس الفرنسي هدد بإلقاء نفسه من فوق جسر ماجنان، اليوم الجمعة، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن اللاعب الشاب لديه ميول انتحارية بعد الانفصال عن زوجته.
وأصدر نادي نيس الفرنسي بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، بشأن أزمة لاعبه بيكا وقال فيه:"قبل كل شيء، نشعر بالارتياح لأن كل شيء انتهى بشكل جيد اليوم بالنسبة لأليكسيس".
وأضاف النادي الفرنسي في بيانه: "تم الاعتناء به، وسنواصل احترام السرية الطبية، ونطلب من الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه، وأن يحترموا خصوصيتهم".
كما قال جان بيير ريفير، رئيس نيس: "نيابة عن النادي الأحمر والأسود، نحن ندعمه وكذلك النادي بأكمله".
يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" أن أكدت أن اللاعب وقف على جسر ماجنان الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر، ويقع على الطريق السريع A8 شمال غرب مدينة نيس وهدد بالانتحار.
وبحسب ما ورد، توقف اللاعب على جانب الطريق وهدد بالقفز، وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ازدحامًا مروريًا بطول 5 كيلومترات حدث بسبب الحادثة، حيث تم تقييد حركة المرور على طول الطريق الذي يمر عبر مدينة نيس.
وألغى النادي مؤتمره الصحفي المقرر عقده اليوم الجمعة.
وانتقل بيكا إلى نيس، في أغسطس 2022، شارك مع الفريق في 22 لقاء وسجل هدفًا وحيدًا.