نيس يعلن انتهاء أزمة أليكسيس بيكا

أليكسيس بيكا لاعب نادي نيس الفرنسي هدد بإلقاء نفسه من فوق جسر ماجنان، اليوم الجمعة، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن اللاعب الشاب لديه ميول انتحارية بعد الانفصال عن زوجته.

وأصدر نادي نيس الفرنسي بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، بشأن أزمة لاعبه بيكا وقال فيه:"قبل كل شيء، نشعر بالارتياح لأن كل شيء انتهى بشكل جيد اليوم بالنسبة لأليكسيس".

وأضاف النادي الفرنسي في بيانه: "تم الاعتناء به، وسنواصل احترام السرية الطبية، ونطلب من الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه، وأن يحترموا خصوصيتهم".

كما قال جان بيير ريفير، رئيس نيس: "نيابة عن النادي الأحمر والأسود، نحن ندعمه وكذلك النادي بأكمله".