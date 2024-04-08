كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" سبب وضع حراس المرمى الفازلين على قفازاتهم قبل المباريات.

وكان الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد قد ضع الفازلين على قفازاته في مواجهة ليفربول، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا للصحيفة، فإن أونانا ليس أول من استخدم الفازلين، ونقلت عن حارس مرمى كوفنتري سيتي، بن ويلسون قوله: "يضع الكثير من حراس المرمى هذه الأيام الفازلين على قفازاتهم ولن أسمح لنفسي بذلك".

وأضاف ويلسون: "بصراحة، سيغير قواعد اللعبة، لكنني لن أسمح لنفسي بالقيام بذلك، بغض النظر عن مدى رطوبة قفازاتي ومدى تلفها، فلن أفعل ذلك، الفرق لا يصدق".

وتابع: "لقد عملت مع مارتين مارجيتسون في كارديف وطلب مني أن أضع الفازلين".