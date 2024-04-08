سبب وضع حراس المرمى "الفازلين" على قفازاتهم قبل المباريات
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" سبب وضع حراس المرمى الفازلين على قفازاتهم قبل المباريات.
وكان الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد قد ضع الفازلين على قفازاته في مواجهة ليفربول، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقًا للصحيفة، فإن أونانا ليس أول من استخدم الفازلين، ونقلت عن حارس مرمى كوفنتري سيتي، بن ويلسون قوله: "يضع الكثير من حراس المرمى هذه الأيام الفازلين على قفازاتهم ولن أسمح لنفسي بذلك".
وأضاف ويلسون: "بصراحة، سيغير قواعد اللعبة، لكنني لن أسمح لنفسي بالقيام بذلك، بغض النظر عن مدى رطوبة قفازاتي ومدى تلفها، فلن أفعل ذلك، الفرق لا يصدق".
وتابع: "لقد عملت مع مارتين مارجيتسون في كارديف وطلب مني أن أضع الفازلين".
في حين قال حارس مرمى يونايتد وإنجلترا السابق بن فوستر: "أتذكر أول لاعب رأيته يفعل ذلك كان جو هارت في البرازيل في كأس العالم 2014".
وأضاف بن فوستر: "من الصعب أن أشرح ذلك، ولكن إذا كنا في جلسة تدريبية، يمكنني أن أعرف من منهم كان لديه فازلين على قفازاته، لأنه بمجرد أن تلتقط الكرة، تشعر بأنها أكثر قبضة".
وفي مقابلة العام 2022 مع مدرب حراس المرمى كونور أوكيف، قال هارت إنه تعرَّف على هذه التقنية من حارس ليستر سيتي السابق، كاسبر شمايكل.
وأضاف: "لقد عرفت أن اللاعبين لا يفعلون ذلك من حيث المبدأ، ولكن بمجرد أن أفعل ذلك في التدريب، كنت أراهم يذهبون إلى الكرة ويبدأون فرك أيديهم على الكرة لوضع الفازلين على قفازاتهم".
وقالت "ذا أتلتيك" إنه ليس لدى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، أي قاعدة ضد استخدام الفازلين".
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه يتم استخدام الفازلين أحيانًا من قِبل حراس المرمى في الظروف الرطبة ما يجعل راحة القفازات شديدة الإمساك بالكرة.
وأضافت أن استخدام الفازلين يؤكد على الفور قوة ثبات القفازات، ومع ذلك فإن ذلك يمكن أن يدمر مادة اللاتكس في القفازات، ما يعني أن القفازات لن تدوم لفترة طويلة كالمعتاد.