معسكر المنتخب السعودي.. سالم الدوسري يواصل برنامجه العلاجي ووعكة صحية تبعد حسان تمبكتي

وتعرض حسان تمبكتي لوعكة صحية أبعدته عن التدريب، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لنادي الفتح بالأحساء، قبل ثلاثة أيام من مواجهة باكستان.

وقال المنتخب السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: "لم يشارك اللاعب حسان تمبكتي في الحصة التدريبية لتعرضه لوعكة صحية".

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الباكستاني على استاد نادي الفتح يوم الخميس المقبل، وسيحل ضيفا على منتخب الأردن في 21 من الشهر الحالي على استاد عمان الدولي، ضمن المجموعة السابعة التي تضم طاجيكستان أيضا.