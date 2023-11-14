معسكر المنتخب السعودي.. سالم الدوسري يواصل برنامجه العلاجي ووعكة صحية تبعد حسان تمبكتي
واصل سالم الدوسري برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، اليوم الاثنين، فيما انتظم خالد الغنام في معسكر الفريق الذي يستعد لخوض أول جولتين من الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتعرض حسان تمبكتي لوعكة صحية أبعدته عن التدريب، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لنادي الفتح بالأحساء، قبل ثلاثة أيام من مواجهة باكستان.
وقال المنتخب السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: "لم يشارك اللاعب حسان تمبكتي في الحصة التدريبية لتعرضه لوعكة صحية".
ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الباكستاني على استاد نادي الفتح يوم الخميس المقبل، وسيحل ضيفا على منتخب الأردن في 21 من الشهر الحالي على استاد عمان الدولي، ضمن المجموعة السابعة التي تضم طاجيكستان أيضا.
وقال الاتحاد السعودي عبر موقعه على الإنترنت إن الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب قسم التدريب إلى فترتين صباحية ومسائية، وأجرى الحصة الصباحية على الملعب الفرعي بنادي الفتح، وشهدت تدريبات الإحماء ثم التمرير، قبل أن ينفذ مانشيني تدريبات خططية.
وانضم الغنام للمعسكر بدلا من أيمن يحيى الذي استبعد أمس الأحد للإصابة وخاض التدريب الصباحي، فيما واصل الدوسري، قائد الهلال، متصدر الدوري المحلي للمحترفين، تدريباته العلاجية من أجل التعافي من الإصابة في الوقت المناسب قبل المباراة.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.