NBA.. ناغتس يهزم هوكس ويتصدر القسم الغربي بدوري السلة الأمريكي
سجل نيكولا يوكيتش ثلاثية من الأرقام المزدوجة للمرة الخامسة والعشرين هذا الموسم، ليقود دنفر ناغتس للفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 142-110 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز يوكيتش 19 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.
وسجل كينتافيوس كالدويل-بوب أكبر عدد من النقاط في المباراة بلغ 24 نقطة، وأضاف زميله مايكل بورتر 20 نقطة لصالح ناغتس الذي فاز بثلاث من آخر أربع مباريات، وتقدم بفارق نصف مباراة على صاحب المركز الثاني في القسم الغربي مينيسوتا تمبروولفز.
وأحرز ريجي جاكسون 18 نقطة بعد مشاركته بديلا، وأضاف جمال موراي 16 نقطة، وبيتون واتسون 13 نقطة لدنفر.
وقاد كلينت كابيلا فريق هوكس بتسجيله 19 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة، بينما سجل كل من دي أندريه هانتر وبوجدان بوجدانوفيتش 18 نقطة.
وسجل جالين جونسون 17 نقطة لصالح هوكس الذي خسر المباراة الثانية على التوالي.
وسجل ديجونتي موراي 14 نقطة، بينما أحرز جاريسون ماثيوز 11 نقطة.
وفي مواجهة أخرى، سجل كام توماس 32 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط في المباراة، ليقود بروكلين نتس للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 113-103 في نيويورك.
وسجل دينيس شرودر 24 نقطة وأضاف نواه كلوني 17 نقطة لصالح بروكلين الذي فاز بخمس من مبارياته السبع الماضية.
وسجل تشيمزي ميتو 20 نقطة، وأضاف ماركوس ساسر 18 نقطة لصالح ديترويت، وأنهى جيدن أيفي اللقاء مسجلا 16 نقطة وتقديم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.
وفي بقية مباريات الجولة، فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه ممفيس غريزليز 116-96، وفاز لوس أنجليس ليكرز في ملعبه على كليفلاند كافاليرز 116-97.