NBA.. ناغتس يهزم هوكس ويتصدر القسم الغربي بدوري السلة الأمريكي

سجل نيكولا يوكيتش ثلاثية من الأرقام المزدوجة للمرة الخامسة والعشرين هذا الموسم، ليقود دنفر ناغتس للفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 142-110 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز يوكيتش 19 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وسجل كينتافيوس كالدويل-بوب أكبر عدد من النقاط في المباراة بلغ 24 نقطة، وأضاف زميله مايكل بورتر 20 نقطة لصالح ناغتس الذي فاز بثلاث من آخر أربع مباريات، وتقدم بفارق نصف مباراة على صاحب المركز الثاني في القسم الغربي مينيسوتا تمبروولفز.

وأحرز ريجي جاكسون 18 نقطة بعد مشاركته بديلا، وأضاف جمال موراي 16 نقطة، وبيتون واتسون 13 نقطة لدنفر.