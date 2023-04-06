كأس رئيس الإمارات: الشارقة يضع قدمًا في النهائي بالفوز على عجمان وتعادل الوصل والعين
شاهد أهداف الشارقة وعجمان
وضع نادي الشارقة قدمًا في نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات، بعد فوزه على عجمان 2 /1، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.
فاز الشارقة على عجمان والمباراة الأخرى شهدت تعادلا سلبيا بين الوصل والعين.
تقدم الشارقة عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 60، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وبعده بدقيقتين في الدقيقة 62 سجل عثمان كامارا الهدف الثاني للشارقة.
وفي الدقيقة 70 سجل محمد فراس هدف عجمان الوحيد.
وتقام مباراة الإياب للدور قبل النهائي يوم 14 أبريل الجاري.
قمة سلبية بين الوصل والعين
وفي المباراة الثانية، تعادل اليوم الوصل والعين من دون أهداف في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الإمارات.
وفي المباراة التي أقيمت على استاد الوصل في زعبيل، فشل الفريقان في هز الشباك، ليتأجل حسم هوية الفريق المتأهل إلى النهائي إلى لقاء الإياب.
وستقام مباراة الإياب على استاد هزاع بن زايد في العين.