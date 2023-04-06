كأس رئيس الإمارات: الشارقة يضع قدمًا في النهائي بالفوز على عجمان وتعادل الوصل والعين

قمة سلبية بين الوصل والعين

وفي المباراة الثانية، تعادل اليوم الوصل والعين من دون أهداف في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الإمارات.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد الوصل في زعبيل، فشل الفريقان في هز الشباك، ليتأجل حسم هوية الفريق المتأهل إلى النهائي إلى لقاء الإياب.

وستقام مباراة الإياب على استاد هزاع بن زايد في العين.