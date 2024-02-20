لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة القوة الجوية والزوراء (فيديو)

شهدت مباراة القوة الجوية والزوراء حالة تحكيمية مثيرة للجدل، خلال لقاء الكلاسيكو، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ15 من الدوري العراقي.

المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، شهدت احتكاكات قوية بين اللاعبين، وحالة طرد للاعب الزوراء حسن حوبيب في الدقيقة 94.