لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة القوة الجوية والزوراء (فيديو)
شهدت مباراة القوة الجوية والزوراء حالة تحكيمية مثيرة للجدل، خلال لقاء الكلاسيكو، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ15 من الدوري العراقي.
المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، شهدت احتكاكات قوية بين اللاعبين، وحالة طرد للاعب الزوراء حسن حوبيب في الدقيقة 94.
فعند قرب نهاية اللقاء انفرد لاعب الزوراء بحارس القوة الجوية ليحدث احتكاك بينهما، ويطالب اللاعب والجهاز الفني للزوراء بركلة جزاء، ولكن الحكم مهند قاسم لم يعد لتقنية حكم الفيديو (VAR) ولم يحتسب ضربة جزاء.
بهذه النتيجة، أضاف القوة الجوية نقطة إلى رصيده، ليتمسك بالصدارة برصيد 37 نقطة، فيما جاء الزوراء ثالثا برصيد 25 نقطة.