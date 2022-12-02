إنريكي: مباراة المغرب وإسبانيا ستكون صعبة ولم أكن أعلم أننا كنا خارج كأس العالم

أكد لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، أنه لم يكن على علم بكون المنتخب الكوستاريكي تقدم في فترة من اللقاء على المنتخب الألماني، وهو ما كان يعني إقصاء منتخبه بعد التأخر من المنتخب الياباني.

وقال لويس إنريكي حول معرفته بنتيجة اللقاء الآخر بين ألمانيا وكوستاريكا: "ماذا تقولون؟ كنا خارج البطولة؟ لم أكن أعرف كنت مركزا على المباراة ولو علمت بالأمر لكنت أصبت بأزمة قلبية".