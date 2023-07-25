بايرن ميونخ يوافق على انتقال ساديو ماني للنصر.. وهذا موعد حسم الصفقة

ونقلت قنوات "الكأس" القطرية عن مصادر داخل نادي بايرن ميونخ، بأن إدارة الفريق البافاري، وافقت على العرض المقدم من نادي النصر لشراء عقد الدولي ساديو ماني الذي وافق على العرض سابقًا.

فيما كشف فابريزيو رومانو الإعلامي المختص بأخبار سوق الانتقالات، بأن وكيل ساديو ماني بيورن بيزيمر، سيسافر إلى اليابان هذا الأسبوع، لعقد اجتماع مع "إدارة النصر على هامش معسكر الفريق هناك، لوضع الرتوش الأخيرة حول الصفقة.

وأضاف: "ستصبح المفاوضات مع النصر أكثر واقعية، بعد أن أعطى ماني الضوء الأخضر الأولي لمناقشة العرض النصراوي الأسبوع الماضي".

واختتم: "ستبدأ جميع الأطراف الآن في التفاوض على أرقام الصفقة المحتملة".