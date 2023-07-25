بايرن ميونخ يوافق على انتقال ساديو ماني للنصر.. وهذا موعد حسم الصفقة
كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ الألماني، وافق على العرض المقدم من النصر السعودي، لشراء عقد السنغالي الدولي ساديو ماني.
ونقلت قنوات "الكأس" القطرية عن مصادر داخل نادي بايرن ميونخ، بأن إدارة الفريق البافاري، وافقت على العرض المقدم من نادي النصر لشراء عقد الدولي ساديو ماني الذي وافق على العرض سابقًا.
فيما كشف فابريزيو رومانو الإعلامي المختص بأخبار سوق الانتقالات، بأن وكيل ساديو ماني بيورن بيزيمر، سيسافر إلى اليابان هذا الأسبوع، لعقد اجتماع مع "إدارة النصر على هامش معسكر الفريق هناك، لوضع الرتوش الأخيرة حول الصفقة.
وأضاف: "ستصبح المفاوضات مع النصر أكثر واقعية، بعد أن أعطى ماني الضوء الأخضر الأولي لمناقشة العرض النصراوي الأسبوع الماضي".
واختتم: "ستبدأ جميع الأطراف الآن في التفاوض على أرقام الصفقة المحتملة".
يذكر أن صحيفة "الرياضية السعودية" كشفت في وقت سابق أن نادي النصر سيضم ساديو ماني صاحب الـ31 عامًا بعقد مدته 3 أعوام.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيورن بيزيمر وكيل أعمال ساديو ماني، سيتولى مهمة التفاوض مع إدارة بايرن ميونيخ لشراء المدة المتبقية في عقد المهاجم السنغالي، وتخفيض قيمة الصفقة إلى أقل من 30 مليون يورو.
كما وافق ماني على تخفيض راتبه إلى 40 مليون دولار لتسريع عملية التفاوض وارتداء قميص النصر.
وانضم ماني من ليفربول لبايرن ميونخ الصيف الماضي، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى يونيو 2025.
لكن بايرن ميونخ يريد بيع اللاعب هذا الصيف بعد تراجع مستواه، ولكمه زميله ليروي ساني قبل أشهر.