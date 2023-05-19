بعد ريمونتادا خيالية.. جماهير شيفيلد وينزداي تقتحم الملعب عقب الفوز على بيتربوره يونايتد (فيديو)
في مشهد خيالي، اقتحمت جماهير شيفيلد وينزداي ملعب هيلزبره، بعدما قلب لاعبو الفريق تأخرهم 0/4 في التصفيات التأهيلية (نصف النهائي) في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.
وفاز بيتربوره يونايتد 4/0 على شيفيلد وينزداي يوم الجمعة الماضي في مباراة الذهاب، لكن لاعبو شيفيلد وينزداي سجلوا 4 أهداف في ريمونتادا خيالية في مباراة الإياب، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وفي الشوطين الإضافيين سجل لي غريغوري لاعب شيفيلد هدفا عكسيا ليتقدم بيتربوره في الدقيقة 105.
لكن كالوم باترسون سجل هدفا في الدقيقة 112 لشيفيلد ليتجه الفريقان إلى ضربات الترجيح.
وفي ضربات الترجيح تغلب شيفيلد 5/3 على ضيفه بيتربوره.
وبمجرد تسجيل ضربة الترجيح الأخيرة التي لعبها جاك هانت نزلت جماهير شيفيلد كالسيل إلى أرض الملعب احتفالا بتأهل فريقهم إلى النهائي، حيث سيلعب مع المتأهل من مواجهة بارنسلي وبولتون واندررز وقد تعادلا في الذهاب 1/1.
وكشفت مقاطع فيديو جماهير شيفيلد وهي تملأ الملعب وتحتفل باقتراب فريقهم من دوري البطولة الإنجليزية (الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى).
وتأسس شيفيلد وينزداي في العام 1867 وسبق أن حقق 3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في كأس الدرع الخيرية.
لكن آخر مشاركة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت موسم 1999/2000.