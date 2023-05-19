بعد ريمونتادا خيالية.. جماهير شيفيلد وينزداي تقتحم الملعب عقب الفوز على بيتربوره يونايتد (فيديو)

في مشهد خيالي، اقتحمت جماهير شيفيلد وينزداي ملعب هيلزبره، بعدما قلب لاعبو الفريق تأخرهم 0/4 في التصفيات التأهيلية (نصف النهائي) في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.

وفاز بيتربوره يونايتد 4/0 على شيفيلد وينزداي يوم الجمعة الماضي في مباراة الذهاب، لكن لاعبو شيفيلد وينزداي سجلوا 4 أهداف في ريمونتادا خيالية في مباراة الإياب، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين سجل لي غريغوري لاعب شيفيلد هدفا عكسيا ليتقدم بيتربوره في الدقيقة 105.