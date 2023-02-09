العثور على جثث ثلاثة رياضيين إيرانيين بزلزال تركيا

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس، إن فرق الإنقاذ عثرت اليوم على جثث ثلاثة رياضيين إيرانيين بعدما كانوا تحت الانقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يوم الإثنين الماضي.

وكشف جعفر عسكري رئيس الاتحاد الإيراني لدعم مبتوري الأطراف عن العثور على جثث هامدة للاعبين الإيرانيين الثلاثة الذين دفنوا تحت الأنقاض في الزلزال التركي.

وقال عسكري للوكالة: "إن زلزالين مروعين في تركيا تسببا في دمار كبير ومقتل العديد من الأشخاص في هذا البلد، ومن بين الأشخاص الذين كانوا متواجدين في الزلازل الأخيرة في تركيا، أسماء ثلاثة رياضيين إيرانيين هم حامد مطرودي ومهدي سعيداوي ومحمد رضا مبرحامدي من أعضاء المنتخب الوطني لفريق كرة القدم المبتورين، لقوا مصرعهم في هذا الزلزال".

وأضاف عسكري: "تم العثور على جثث هامدة لثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني، الذين دفنوا تحت أنقاض الزلزال في تركيا".