سبورت: إسبانيول فكر في الانسحاب من مباراة برشلونة بسبب مشاركة ليفاندوفسكي

وكتب برشلونة: "سيتمكن روبرت ليفاندوفسكي من اللعب ضد إسبانيول بعد أن منحت المحكمة المركزية في مدريد تدبيرًا احترازيًا للعقوبة".

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإنه بعد الضجة التي ظهرت بعد التأكيد على أن ليفاندوفسكي سيكون قادرًا على خوض المباراة، فكر إسبانيول في عدم حضور المباراة التي من المقرر أن تقام على ملعب كامب نو.

وأوضحت أن إسبانيول لا يرى أي حجج قانونية أو متطلبات تبرر الإجراء الاحترازي، الذي اتخذته محكمة المنازعات المركزية في مدريد.