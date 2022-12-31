سبورت: إسبانيول فكر في الانسحاب من مباراة برشلونة بسبب مشاركة ليفاندوفسكي
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن إسبانيول فكر في الانسحاب وعدم حضور مباراته أمام برشلونة في الدوري الإسباني بسبب قرار مشاركة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وأمس الجمعة، أعلن برشلونة أن مهاجمه ليفاندوفسكي سيلعب في مباراة الفريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم السبت.
وكتب برشلونة: "سيتمكن روبرت ليفاندوفسكي من اللعب ضد إسبانيول بعد أن منحت المحكمة المركزية في مدريد تدبيرًا احترازيًا للعقوبة".
ووفقا لصحيفة "سبورت" فإنه بعد الضجة التي ظهرت بعد التأكيد على أن ليفاندوفسكي سيكون قادرًا على خوض المباراة، فكر إسبانيول في عدم حضور المباراة التي من المقرر أن تقام على ملعب كامب نو.
وأوضحت أن إسبانيول لا يرى أي حجج قانونية أو متطلبات تبرر الإجراء الاحترازي، الذي اتخذته محكمة المنازعات المركزية في مدريد.
بيان ناري
وكان إسبانيول قد انتقد في بيان رسمي قرار مشاركة ليفاندوفسكي في الديربي.
وقال إسبانيول في بيانه: "هذا القرار غير عادل بالنسبة لنا. نجد أنفسنا أمام هذا القرار قبل 24 ساعة من المباراة. ذلك يشوه المنافسة وتحضيراتنا".
وأضاف: "هذا وضع غريب، لسنا على علم بحالات مماثلة، من غير المعتاد أن يصدر هذا القرار قبل 24 ساعة من المباراة بعد استبعاد ليفاندوفسكي من قبل الجهات المختصة".
وتابع: "هناك حديث عن ضرر لا يمكن إصلاحه بالنسبة لبرشلونة، دون الخوض في تقييم الضرر الذي لا يمكن إصلاحه لمنافسيه".
وأتم: "يجب أن نتذكر أنه طوال هذا الموسم، عاش إسبانيول مواقف مماثلة تم فيها تقديم طعون لطرد لاعبيه، ولم يحدث مثلما حدث مع ليفاندوفسكي".
وطُرد ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد حصوله على إنذارين في نصف ساعة لعب، لكنه قام بحركة وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم، وتم إيقافه 3 مباريات.
وسجل ليفاندوفسكي 13 هدفا لبرشلونة في الدوري الإسباني وقاده للصدارة، كما يتصدر ترتيب الهدافين، وسجل في 9 مباريات من أصل 14 مباراة في الدوري.
ومنذ التحاقه ببرشلونة الصيف الماضي سجل ليفاندوفسكي 19 هدفا لبرشلونة في 18 مباراة في كل المسابقات، وهو هداف الفريق هذا الموسم.