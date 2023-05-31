بكاء علي البليهي في وداع عبدالله عطيف (شاهد)

يذكر أن عبدالله عطيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال أعلن رحيله عن الزعيم بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

وكان عبدالله عطيف، قد انتقل إلى صفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية، العام 2013، قادمًا من الشباب، أي قضى ما يقرب من 10 سنوات داخل جدران "الزعيم".

ويحتل نادي الهلال المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة قبل مباراة، اليوم، ضد الرائد.