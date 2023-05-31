بكاء علي البليهي في وداع عبدالله عطيف (شاهد)
أجهش علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي بالبكاء، في وداع زميله عبدالله عطيف، والذي سيلعب آخر مباراة له مع "الهلال" أمام "الرائد" في الدوري السعودي، مساء اليوم الأربعاء.
وأعلن عبدالله عطيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، رحيله عن الزعيم بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.
ونظم لاعبو الهلال ممرًا شرفيًا للاعب عبدالله عطيف، قبيل انطلاق مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي.
وخلال الاحتفال بالممر الشرفي، أجهش علي البليعي وذرف الدموع، بعد أن تزامل لفترة طويلة مع عبدالله عطيف.
يذكر أن عبدالله عطيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال أعلن رحيله عن الزعيم بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.
وكان عبدالله عطيف، قد انتقل إلى صفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية، العام 2013، قادمًا من الشباب، أي قضى ما يقرب من 10 سنوات داخل جدران "الزعيم".
ويحتل نادي الهلال المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة قبل مباراة، اليوم، ضد الرائد.