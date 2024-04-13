نادٍ ليبي يقدم هدية خاصة جدًا للاعبيه بمناسبة عيد الفطر

قدم نادي السويحلي الليبي هدية خاصة للاعبي فريقه وللجهاز الفني بمناسبة عيد الفطر وذلك بإهداء لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة سيارات فخمة بعد تتويجهم بلقب البطولة العربية للأندية الأبطال التي أقيمت، في شهر فبراير الماضي، في الأردن في نسختها الثانية والأربعين.

ونشر نادي السويحلي صورًا لحفل المعايدة الذي أقامته أسرة النادي، مساء اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك، وبحضور رئيس مجلس الإدارة إبراهيم علي الدبيبة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم تكريم لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والطاقم الفني، بإهدائهم سيارات من طراز هيونداي كريتا.

وقال النادي إن هدية العيد كانت نظيرًا لاستحقاق الفريق في البطولة العربية الـ 42 للأندية البطلة للكرة الطائرة، مضيفًا أنه يشيد بكل الجهود التي تدعم الفئات الرياضية لتحقيق المستوى المطلوب في الاستحقاقات العربية والأفريقية.