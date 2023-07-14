الجزيرة الإماراتي يفسخ تعاقده رسميًا مع أشرف بن شرقي

ولم يكشف بن شرقي عن وجهته المقبلة، إلا أن عددًا من التقارير الصحفية أشارت إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات قوية لعودة النجم المغربي إلى صفوف الفريق الأبيض مجددًا.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع أشرف بن شرقي.

وانضم أشرف بن شرقي إلى الجزيرة مطلع الموسم الجاري، ووقع على عقد لمدة موسمين قادمين ولكن تم إنهاء التعاقد بالتراضي.

وكان بن شرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه في 2019 قادما من الهلال السعودي، واستطاع التتويج مع الفارس الأبيض في بعض البطولات، أبرزها الدوري وكأس مصر، والسوبر الأفريقي.