العين يصعق شباب الأهلي دبي ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

تأهل العين إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بعد فوزه 2/0 على شباب الأهلي دبي، اليوم الإثنين، في ربع النهائي.

ووضع ماتياس بالاسيوس العين في المقدمة في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لابا كودجو فودوه الهدف الثاني للعين في الدقيقة 81 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة ماجد عيسى على سفيان رحيمي، خرج على إثرها الحارس مطرودا.