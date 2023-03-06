العين يصعق شباب الأهلي دبي ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)
تأهل العين إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بعد فوزه 2/0 على شباب الأهلي دبي، اليوم الإثنين، في ربع النهائي.
ووضع ماتياس بالاسيوس العين في المقدمة في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف لابا كودجو فودوه الهدف الثاني للعين في الدقيقة 81 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة ماجد عيسى على سفيان رحيمي، خرج على إثرها الحارس مطرودا.
وشباب الأهلي دبي أكثر ناد تتويجا بكأس رئيس الدولة برصيد 10 ألقاب مقابل 9 للشارقة و7 للعين و4 للنصر و3 للجزيرة ولقبين لكل من الوحدة والوصل.
تأهل عجمان
وفي وقت سابق، واصل عجمان نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة وتغلب 2/1 على البطائح في ربع النهائي.
تقدم عجمان بهدف من توقيع علي مدن في الدقيقة 33 بعد أن استغل خطأ زايد الحمادي حارس البطائح الذي فشل في تشتيت الكرة، لتصل لمدن الذي سدد بقوة من مدى قريب في أسفل الزاوية اليمنى.
ووقع فراس بالعربي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.
وقلص أرتور خورخي الفارق للبطائح في الدقيقة 64، بعدما حول ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بنجاح في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.
وحقق عجمان الفوز الخامس آخر ست مباريات في مختلف المسابقات، ليتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة وهي المسابقة التي حقق لقبها من قبل موسم 1983/1984.